L’inverno è ormai alle porte e si presentano anche le festività e la voglia di staccare dalla routine per godersi le ferie con gli amici.

Sembra ieri che sorseggiavamo bevande stesi sotto l’ombrellone al mare. Eccoci invece, a ridosso dell’inverno, ad organizzare i primi preparativi ed iniziare a sciogliere i primi dubbi.

La domanda più in voga che sistematicamente aleggia tra i vari gruppi di amici è sempre la medesima, ovvero cosa fare per questo Capodanno. Ma si può pensare anche di passare un post-Natale alternativo fuori casa.

Per risolvere questo dilemma, ecco tre mete imperdibili ed economicissime da visitare per Capodanno con paesaggi mozzafiato e spendendo pochi euro.

L’atmosfera dei mercatini natalizi di Innsbruck in Austria tra lucine e prodotti tipici è degna di una favola

La prima meta è Budapest. Città senza dubbio bellissima e pittoresca, capitale dell’Ungheria, nel periodo natalizio offre un’atmosfera romantica e divertente adatta a tutte l’età.

Si potrà festeggiare sulle rive del Danubio o meglio ancora in una crociera sul fiume, oppure divertendosi nella piazza stracolma di persone, o se si ha bisogno di più intimità in uno dei tanti ristoranti super raffinati che la città può vantare. Per i più esigenti, in cerca di esperienze entusiasmati e interminabili, Budapest pullula di locali protagonisti della night life con molte feste a tema.

La capitale è bel collegata a qualsiasi aeroporto italiano, nel giro di poche ore e spendendo pochi euro vi ritroverete avvolti nell’atmosfera ungherese.

La scelta della seconda meta ricade su Lubiana. Capitale della Slovenia, ad un passo dai confini italiani, Lubiana è una città che ha attraversato una grande evoluzione di servizi ed infrastrutture.

Anche se più piccola di Budapest, Lubiana per la notte speciale di fine anno organizza moltissime attività tra cui feste in piazza e soprattutto concerti. In questo periodo si possono passare giornate, oltre che tra le bellezze artistiche della città, tra i vari mercati che offrono i prodotti tipici della zona. Come la capitale dell’Ungheria, anche Lubiana è adatta sia ai più giovani che ai più anziani. Offre, quindi, una vacanza anche per tutta la famiglia all’insegna della tranquillità e del benessere. Anche se non gode della stessa fama di altre capitali europee, questa città è dunque ottima per passare piacevoli festeggiamenti. Ed è facile da raggiungere, essendo a pochi minuti di macchina dall’Italia. Anche dal punto di vista dei costi, non si tratta di una città dove sostenere spese troppo esose, offrendo il vantaggio di avere l’euro come moneta nazionale.

Se ci spostiamo in Austria, Innsbruck è un’altra meta ideale per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno, insieme agli amici. Oppure i giorni dopo il Natale, per godere dei bellissimi mercatini di Natale. Questi creano ogni anno un’atmosfera meravigliosa. Passeggiando tra le vie del centro storico, tra lucine, elfi di stoffa, renne di legno e tazze di vin brulè ci sembrerà di essere nel villaggio di Babbo Natale. Bellissime e meritevoli di una visita anche la Chiesa di Corte, il Palazzo Imperiale di Hofburg, il Tettuccio d’oro e il Castello di Ambras tra arte e armature. Tra neve e prodotti tipici tirolesi, il nostro magico soggiorno sarà degno della favola del principe Schiaccianoci.