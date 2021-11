Ecco alcuni dei mercatini di Natale più belli d’Italia dove acquistare regali unici in un’atmosfera magica e suggestiva

È novembre ma nell’aria aleggia già un bel clima natalizio. Le città si riempiono di luci e addobbi, e si comincia a pensare a cosa donare a parenti ed amici. Ecco, ad esempio, alcuni dei mercatini di Natale più belli d’Italia dove acquistare regali unici in un’atmosfera magica e suggestiva. Sicuramente tra decorazioni, canzoni natalizie, dolcetti tipici, cioccolata calda e vin brulé sarà tutto più semplice.

Vipiteno è una graziosa cittadina medievale nel Sudtirolo. Nella piazza principale, dal 26 novembre al 6 gennaio, tra casette in legno addobbate, abeti illuminati, profumo di spezie, legno di montagna, dolci fatti in casa, vin brulé e tanto ottimo cibo si svolgerà il mercatino di Natale. Sullo sfondo vi è l’imponente Torre delle Dodici, sulla quale recentemente è stato installato un carillon da 25 campane che suonerà tutti i giorni nel periodo dell’Avvento. Affascinante è anche la possibilità di poter fare un giro in carrozza per le vie del centro storico.

Santa Maria Maggiore è un borgo incastonato in Val Vigezzo. Il suo mercatino dal 6 all’8 dicembre è un’occasione imperdibile. Ci sono tante esposizioni di artigianato locale e ad accompagnare i visitatori lungo il percorso ci sono le suggestive stufette ricavate nei tronchi di abete. Si possono assaggiare i celebri “stinchett”, sottilissime cialde simili a crepes cotte su piastre di ferro e condite con burro, o gli “gnoch da la chigiàa”, gli gnocchi del cucchiaio. Il tutto può essere accompagnato dal profumato vin brulé o dall’energetico caffè vigezzino. L’atmosfera si arricchisce con le esibizioni di gruppi jazz, dei Corni delle Alpi, delle cornamuse, delle ghironde fino agli artisti della motosega.

Una tradizione da conservare

A Candelara in provincia di Pesaro Urbino ci saranno sette giorni (27 e 28 novembre – 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre 2021) dedicati a mercatini natalizi, laboratori, animazioni e gastronomia della tradizione. Ci saranno più di sessanta casette in legno che esporranno candele di ogni forma e profumazione ed oggettistica artigianale varia. C’è una via dedicata ai presepi in ferro battuto e la Bottega degli Elfi, dove i bambini potranno realizzare le loro candeline. Non mancheranno, poi, animazioni musicali, trampolieri e stand gastronomici con pizze cotte nel forno a legna, crostoli e piadine sfogliate. Molto suggestiva è la passeggiata romantica rischiarata solo dalla luce calda e rassicurante delle candele, che si potrà fare grazie ai due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica.

A Matera dall’8 dicembre al 6 gennaio si svolgerà il Presepe Vivente nei Sassi, un importante e suggestivo appuntamento natalizio. Il tutto è amplificato dalle straordinarie rappresentazioni delle scene narrate nella Bibbia. Nella centralissima piazza, poi, è allestito il mercatino di Natale con prodotti tipici e tradizionali, artigianato natalizio, oggettistica, idee regalo e naturalmente vin brulé e castagne. Saranno presenti anche la casa di Babbo Natale, Lego Story, artisti di strada, teatro di burattini, zampogne e canti natalizi.

Dunque, i mercatini di Natale sono il simbolo delle festività, una tradizione che si rinnova ogni anno. Dall’Europa si sono diffusi in tutta Italia, da nord a sud e sono luoghi ricchi di magia che riempiono gli animi di gioia e d’amore.