Ecco un menù perfetto da proporre in occasione di una cena stile country-campagnola con i prodotti tipici del Casentino

Se abbiamo una cena a tema, o semplicemente vogliamo dare un tocco di campagna ai nostri piatti e alla nostra atmosfera, dobbiamo assolutamente mettere in tavola questo menù dal sapore tutto country.

Basterà apparecchiare la tavola con uno stile rustico, usando sacchetti di iuta e vasi che contengono erbe aromatiche e presentare ricette della tradizione contadina casentinese con dei prodotti locali. Questa zona della toscana ha una storia antichissima che spazia tra casolari, contadini, uliveti, vigneti e fattorie. Quindi che siano salumi, formaggi, vini e carni è ricchissima di prelibatezze.

Ecco allora un menù perfetto da proporre in occasione di una cena stile country-campagnola con i prodotti tipici del Casentino

Gnudi al pomodoro come primo o in alternativa pici all’aglione

Cominciamo con un antipasto che usa due prodotti tipici della tradizione casentinese: il pane di tipo toscano, quindi sciapo, e la finocchiona. Questo insaccato toscano ha un sapore molto deciso e speziato. È preparato infatti con della carne macinata, bagnata nel vino rosso e aromatizzata ai semi di finocchio. La consistenza è umida e morbida più simile a quella della salsiccia che di altri salumi secchi.

Possiamo, quindi, affettare del pane toscano abbastanza spesso. In una ciotola mischiamo stracchino e finocchiona. A questo punto spalmiamo sulle fette la purea e passiamo al forno a 140° gradi per qualche minuto. Il tempo necessario affinché si crei una crosticina dorata e croccante sulla superficie. Serviamo con del Vallechiusa Bianco che ci aiuta ad affrontare la sapidità dei crostoni.

Continuiamo con un primo piatto d’eccezione: gli gnudi al pomodoro. Questi particolari tortelli scoperti della tradizione maremmana non prevedono una copertura di pasta come i classici ravioli. L’interno con spinaci e ricotta è in bella vista adagiato su una salsa di pomodoro rosso. Gli spinaci vanno lessati e mixati assieme alla ricotta rigorosamente di pecora con un minipimer. Uniamo sale, olio, parmigiano, pepe e noce moscata. Infariniamo e cuociamo nella marmitta. Una buona alternativa sono anche i pici all’aglione.

Una bottiglia di rosso del Chianti o di Montepulciano sarà perfetta per accompagnare anche il secondo piatto. Si tratta del peposo di chianina al Chianti. Questo tipo di carne ha bisogno di una cottura molto lenta e delicata ma adatta per l’arrivo delle temperature più rigide. Servono 700 gr di carne di chianina, 4 bicchieri di rosso del Chianti, spicchi di aglio, salvia, rosmarino e 40 gr di pepe nero. Nella pentola dobbiamo tagliare la carne a pezzetti e aggiungere il pacchetto di erbe e il vino. Il peposo dovrà riposare a fuoco lento per 6/7 ore. Una volta pronto adagiamolo in un piatto cupo e serviamo con un purè di patate allo zafferano.

Mentre il peposo cuoce possiamo dedicarci alla parte finale del pasto. Prepariamo dei cantucci con le mandorle fatti a mano da accompagnare al vinsanto, anche questo prodotto top della tradizione toscana. Ricordiamo che l’amalgama di ingredienti va impastato con le mani e una volta ottenuto il panetto va diviso in due filoncini da tagliare poi a tozzetti. Questi devono cuocere per 20 minuti a 200°. Una volta tolti dal forno e lasciati riposare, vanno tostati e dorati di nuovo per altri 20 minuti a 160°.