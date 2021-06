Con il sopraggiungere dell’estate arrivano sulle nostre tavole anche i piccoli frutti.

Tra questi i più diffusi sono lamponi, mirtilli ma anche le classiche more di gelso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le more sono frutti scuri e molto succosi dal sapore dolce ma acidulo. Si possono raccogliere nel periodo estivo fino a fine settembre.

Una volta raccolte andranno consumate rapidamente dal momento che non si possono conservare a lungo.

Si tratta di frutti molto utilizzati in cucina per preparare marmellate, succhi o crostate.

Molti non li amano per via del loro sapore acidulo, sottovalutare questo frutto è un errore.

Infatti, le more sono ricche di proprietà benefiche per l’organismo come sali minerali, vitamine e fibre. Grazie all’azione antinfiammatoria e vasocostrittrice sono frutti in grado di combattere alcuni disturbi molto comuni.

Questo sottovalutato frutto estivo che protegge il cuore è perfetto per abbassare pressione e colesterolo

Le more sono perfette per chi deve migliorare pressione e circolazione sanguigna e sono utili anche come antinfiammatorio.

Il consumo abituale di questo frutto potrà avere effetti diuretici e depurativi. Questo potrebbe aiutare a prevenire infarti, ictus e, in generale malattie cardiovascolari.

Molto utilizzate nella medicina cinese per migliorare la circolazione e per ridurre il colesterolo cattivo.

Ecco perché questo sottovalutato frutto estivo che protegge il cuore è perfetto per abbassare pressione e colesterolo.

Chi soffre di miopia, poi, sarà felice di scoprire che il succo di mora con il suo alto contenuto di vitamina A rafforza la vista.

Chi passa molto tempo davanti a un PC deve sapere che il consumo di more potrebbe aiutare ad alleviare i sintomi di affaticamento visivo.

Inoltre, il consumo di more darà una mano anche a coloro che sognano di avere capelli più sani e lunghi.

Calorie

Le more sono un alimento a basso apporto calorico, circa 40 calorie per 100 grammi. Per questo motivo possono essere consumate anche da coloro che seguono un regime alimentare rigido.

Non sono un frutto con particolari controindicazioni.

È bene ricordare che l’alto contenuto di fibre, da un lato, aiuterà a prevenire la stitichezza dall’altra le rende sconsigliate a chi soffre di diveritcolite.

Tuttavia, se si soffre di patologie cardiache, di pressione o colesterolo alti si consiglia di rivolgersi a un medico.

Infatti, seppur utili, le more non sono sufficienti per combattere problemi a stadi avanzati.

Si consiglia la lettura di questo articolo per imparare a coltivare le more a casa.