Sembra intramontabile e forse lo è perché ancora regge alla grande. Lo chignon si conferma re e protagonista dell’estate. Sempre in voga tra le fashion blogger con più seguito. Con capelli lunghi, corti, di recente semi-raccolto, alto e basso. Insomma, un must (indispensabile) che non conosce declino. Possiamo approfondire al seguente link: con questo trucchetto possiamo fare uno chignon anche se abbiamo capelli corti per avere anche noi in estate un’acconciatura pratica e intramontabile.

C’è però un’acconciatura che potrebbe contrastare la posizione di dominio dello chignon perché proviene dalla strada, dall’uso concreto di giovani donne e ragazze, soprattutto d’oltralpe.

Si tratta delle trecce alla francese, quelle azzeccatissime alla cute che disposte in due, partono dalla parte alta della testa e arrivano fin giù. In rete spopolano video tutorial che spiegano come procedere per questa capigliatura che rimanda allo stile francese incarnato nella storia dalla regina Maria Antonietta.

La moda di strada rilancia quest’acconciatura che potrebbe fare smacco allo chignon

Sarà il gusto di cambiare o semplicemente l’importazione di una nuova tendenza ma in giro per città assolate e località turistico-balneari, di trecce alla francese sulle teste di donne europee se ne vedono in gran quantità. Ma come si procede?

Occhio ai tutorial

L’approccio di base è quello di partire dalla sommità della testa. Poi bisogna dividere la capigliatura in due parti e spazzolare bene i due lati.

Prendiamo una piccola ciocca dalla sommità della testa e la dividiamo in tre ciocche. Dobbiamo sempre tendere le mani verso l’alto per guidare verso dietro la treccia.

Iniziamo ad intrecciare partendo dalla ciocca più esterna e gradualmente aggiungiamo nuove ciocche dai capelli. L’operazione deve proseguire fino alla fine della chioma e dobbiamo ripetere poi dall’altra parte.

Più difficile a dirsi che a farsi, certamente i vari video visualizzatissimi in rete e su TikTok in particolare possono esserci d’aiuto e rappresentare una valida guida.

In questa sede teniamo conto di una tendenza che è anche un’idea per cambiare stile e acconciatura perché la moda di strada rilancia quest’acconciatura che potrebbe fare smacco allo chignon.

Si tratta di uno stile sbarazzino e frizzante che ci fa apparire leggere e con spirito vacanziero. Possiamo provare.