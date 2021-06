Negli ultimi anni i viaggi e i viaggiatori sono diventati sempre più minimalisti. Niente bagagli da stiva, il vero viaggiatore viaggia solo con bagaglio a mano e borsetta. Nulla di superfluo si mette in valigia, meglio un bagaglio leggerissimo e trasportabile.

Ma se abbiamo imparato a fare a meno di molti piccoli lussi, ce n’è uno a cui non sappiamo proprio rinunciare quando siamo in viaggio. Si tratta di un accessorio anni fa comunissimo, che molti hanno cercato di eliminare per poi pentirsene e ritornare sui propri passi. Può rendere i nostri viaggi immensamente più comodi e confortevoli, e con solo poco ingombro in più. Ma scopriamo di cosa si tratta.

Tremendamente sottovalutato per anni, questo oggetto torna ad essere il miglior amico dei viaggiatori

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Di quell’indispensabile alleato nei lunghi viaggi in aereo: il cuscino da viaggio. Sembra banale, ma il cuscino da viaggio sta ritornando di moda, e per una ragione molto semplice. Se prima i cuscini erano imbottiti e ingombranti, con l’avvento dei cuscini gonfiabili le cose sono cambiate: ora possiamo tenere un cuscino da viaggio comodamente in borsetta o in tasca. Pochissimo ingombro, e grandissima comodità. È per questo che, nonostante sia stato tremendamente sottovalutato per anni, questo oggetto torna ad essere il miglior amico dei viaggiatori.

Ma attenzione, dobbiamo sapere come usarlo. E c’è una curiosità: quasi tutti lo usano al contrario

Quasi tutti lo usano al contrario, ecco come andrebbe indossato

La maggior parte delle persone usa il cuscino a ciambella da viaggio nel modo sbagliato. Il cuscino non andrebbe utilizzato con l’apertura davanti, bensì al contrario. Dovremmo indossarlo avvolgendolo intorno al collo, in modo da poter appoggiare il mento sul cuscino.

In questo modo, il nostro collo sarà supportato nel caso ci addormentassimo, e potremo goderci un pisolino in tutta comodità.

