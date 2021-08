Con le elezioni politiche del 26 settembre 2021 in Germania termina l’era Merkel. Dopo quattro mandati, infatti, termina l’esperienza politica della Cancelliera che ha fatto la Storia non solo della Germania, ma anche dell’Europa. Ci stiamo, quindi, avvicinando a un evento storico. Come si presenta l’indice DAX alla fine del quarto e ultimo mandato di Angela Merkel?

Siamo andati ad analizzare i time frame settimanale e mensile per determinare lo scenario futuro più probabile.

Prima di procedere ricordiamo alcune statistiche elaborate dai nostri Analisti che possono essere molto utili per programmare investimenti di lungo periodo.

Dopo 10 anni la probabilità che il rendimento sia positivo è del 92% circa, mentre il rendimento medio è del 125%. A 20 anni, invece, la probabilità che il rendimento sia positivo è del 100%, mentre il rendimento medio è del 416%. Se, invece, si considera un orizzonte temporale di 5 anni la probabilità che il rendimento sia positivo scende all’80% con un rendimento medio del 53,2%.

Come si presenta l’indice DAX alla fine del quarto e ultimo mandato di Angela Merkel? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il DAX Index (quotazioni) ha chiuso la seduta del 27 agosto a quota 15.851,75 in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Tuttavia c’è un aspetto da notare. Gli obiettivi rialzisti sul settimanale sono collocati più in alto che non che sul time frame mensile. In casi come questi bisogna essere prudenti e pianificare con cautela un investimento di lungo periodo che abbia come fine ultimo il raggiungimento della massima estensione sul time frame settimanale.

C’è, però, qualcosa che accomuna i due time frame ed è la resistenza in area 16.640/16.660. Una chiusura settimanale, seguita da una mensile, superiore a questa area di resistenza potrebbe spingere le quotazioni verso area 19.000.

Le prime avvisaglie di un ribasso, invece, si avrebbero con una chiusura settimanale inferiore a 14.680.

In generale l’indice DAX si sta avvicinando alla scadenza di fine settembre con molta cautela. Come si vede dal grafico, infatti, sono tre mesi che le quotazioni sono praticamente bloccate. Basti pensare che da fine maggio, quando parlavamo di un indice impostato al rialzo e pronto per un rialzo del 20%, le quotazioni si sono mosse meno del 4%.

Attenzione, quindi, ma si tenga anche conto del fatto che, indipendentemente dal momento di ingresso, la probabilità che un investimento a 10 anni sia positivo è del 92%.

Time frame mensile