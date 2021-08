Abbiamo una certa età, over quaranta ma anche ultra-cinquanta. Tuttavia, non vogliamo rinunciare ai capelli lunghi soprattutto se godono di buona salute e si prestano ad ogni tipo di acconciatura. In fondo con i capelli medio lunghi si può dare sfogo alla fantasia e alla creatività per sfoggiare spesso pettinature differenti. E per questa fascia d’età ci sono buone nuove perché torna di moda quest’acconciatura fai da te per essere stupende dopo i 50 anni. Si tratta dello chignon cotonato, in modalità super volume, dall’aspetto retrò in grado di restituire fascino ed eleganza. A spolverare la nostra memoria, si tratta dello stesso stile di Grace Kelly e dell’indimenticabile Audrey Hepburn nel film “Colazione da Tiffany”.

A rilanciarlo il red carpet (tappeto rosso) della 74esima edizione del cinema di Cannes. Primo evento mondano dopo i periodi di lockdown che dimostra come lo chignon è sempre di moda, in tutte le sue varianti. In questo caso è alto, a tutto volume, cotonatissimo e possiamo realizzarlo anche da sole a casa.

Come realizzarlo

La fronte rimane con frangia a tendina o con uno o due ciuffi laterali modello anni Novanta. Il lavoro è molto semplice: occorre cotonare molto le lunghezze e avvolgere tutti i capelli in un senso. Molto importante l’uso della lacca che dobbiamo vaporizzare non sulla cute ma sulle punte e sull’impalcatura dello chignon. L’acconciatura che può sembrare spettinata in realtà richiede l’impiego di molte forcine e mollettine per un buon fissaggio.

Come asciugare i capelli

Per cotonare alla perfezione è importante anche la messa in piega preliminare. Secondo affermatissimi hair stylist (parrucchieri alla moda) dobbiamo asciugarli tirandoli all’indietro magari servendoci dell’aiuto di un largo ferro arricciacapelli. Prima ancora applichiamo una noce di spuma. Appena conclusa la piega e con i capelli asciutti iniziamo a cotonare. Le parti laterali dell’acconciatura dobbiamo cotonarle prendendo delle larghe ciocche e procedendo dall’interno. Procediamo poi nella direzione desiderata.

Un consiglio

Importante cotonare tanto quanto il volume che vogliamo raggiungere. Quindi non esageriamo se desideriamo un effetto non troppo gonfio. Fondamentale anche il tipo di pettine che utilizziamo che dovrà essere molto morbido per regolare l’acconciatura alla perfezione. Saremo perfette con quest’acconciatura che evidenzia i tratti del viso e restituisce l’immagine di una donna sicura di sé. Matura e consapevole ma anche sbarazzina, sensibile alle ultime tendenze della moda capelli per un aspetto che appare del tutto nuovo e diverso dal solito.