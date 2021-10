In questi mesi più freddi, stiamo trascorrendo più tempo in casa. Quindi, dobbiamo essere sempre sicuri che tutto sia pulito e in ordine, per non vivere in mezzo a sporcizia e disordine.

Gli accorgimenti da prendere sono davvero tanti. Ad esempio, il bagno è un luogo molto importante e che ha molti elementi diversi da pulire. A questo proposito, pochissimi sanno che per pulire le fughe della doccia bastano solo 3 insospettabili ingredienti. Oppure c’è la cucina, a cui dobbiamo stare attenti, perchè l’unto ostinato si nasconde in quest’area della cucina che dimentichiamo spesso di pulire.

Oggi ci concentriamo, invece, sul soggiorno e su un suo elemento in particolare, su cui trascorriamo tanto tempo. Dunque, ecco come mantenere il nostro divano pulito come nuovo con poche semplicissime mosse.

L’importante parte della casa

Sul divano si passa tanto tempo. Qui è dove ci mettiamo per guardare una serie TV, leggere un libro e magari ogni tanto ci facciamo un pisolino. Dunque, è importante tenerlo sempre il più pulito possibile e cercare di rallentarne l’usura.

Iniziamo con una pulizia frequente. Cerchiamo di rimuovere la polvere molto spesso e non lasciamola accumulare. A questo proposito, consigliamo di dotarsi di uno di quei piccoli aspirapolveri adatti ai mobili, che sono perfetti anche per pulire gli interstizi tra i cuscini. L’ideale sarebbe passarlo ogni giorno, ma se non abbiamo tempo possiamo anche farlo ogni due o tre.

Ecco come mantenere il nostro divano pulito come nuovo con poche semplicissime mosse

Un secondo accorgimento importante è coprire il divano con un lenzuolo o una coperta. In questo modo evitiamo di danneggiare i cuscini che ci sono sotto oppure di macchiarli se facciamo cadere del cibo. Poi, quando arrivano gli ospiti, possiamo rimuovere la coperta e mostrare il nostro divano come nuovo.

Se, invece, il divano è già un po’ danneggiato e non riusciamo a sistemarlo, facciamo l’operazione contraria: compriamo un bel copridivano. Così gli ospiti non vedranno un divano usurato con cuscini vecchi, ma penseranno che sia nuovo o quasi.

L’ultimo consiglio entra in gioco quando per sbaglio macchiamo il divano, soprattutto con il cibo. Per evitare che la macchia sedimenti e poi sia impossibile da rimuovere, dobbiamo usare subito prodotti specifici, non appena lo sporchiamo. Quindi, non aspettiamo di macchiarlo per comprare i prodotti, ma acquistiamoli in anticipo e teniamoli a portata di mano. Così, non appena macchiamo il divano, possiamo subito agire e rimuovere lo sporco in men che non si dica.