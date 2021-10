L’appuntamento con l’oroscopo è uno dei più attesi perché la curiosità di sapere cosa gli astri ci riservano accomuna un po’ tutti quanti. Ed eccoci qui per informare gli stimati Lettori su cosa ci aspetta durante questo mese. Oggi è 7 ed è già passata una settimana da quando abbiamo dato il benvenuto ad ottobre. Com’è cominciato? Sicuramente alla grande visto che questi segni zodiacali hanno iniziato col botto economicamente parlando.

Altri avranno iniziato la settimana non al massimo, ma non è detto che tutto il mese continuerà con questo ritmo negativo. Focalizziamoci sui protagonisti del mese di ottobre: lavoro alla grande e soldi extra per questi fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo.

Ottobre fortunato per questi segni

Il mese di ottobre sarà molto fortunato per alcuni segni zodiacali. Diciamo che l’anno 2021 è stato il suo anno, perché continua ad avere una bellissima energia che si riversa positivamente sul lavoro e in amore: la Bilancia.

Ebbene sì, la Bilancia continua a stupirci. Ne abbiamo già parlato tante volte di questo segno zodiacale proprio perché in tutti questi mesi è stata la protagonista. La fortuna in amore e in campo lavorativo, alla quale si è aggiunta un’energia pazzesca, ha accompagnato le sue giornate. Ottime notizie, quindi, perché anche il mese di ottobre proseguirà con queste belle sensazioni soprattutto dal punto di vista lavorativo ed economico. Chi ha un’attività o è un libero professionista avrà gli astri dalla sua parte e potrà prendere delle decisioni molto coraggiose. Come, per esempio, decidere di reinventarsi o di ingrandire e investire. Chi, invece, lavora per conto di qualcuno potrebbe ricevere una promozione o un aumento. Attenzione perché gli astri promettono bene!

Dal punto di vista economico anche il Sagittario, proprio a partire dalla seconda metà di ottobre, potrebbe ricevere una proposta molto conveniente. L’energia di Giove nel segno porterà a prendere decisioni importanti dal punto di vista della carriera. Ma il Sagittario sarà fortunato anche in amore con Venere che entrerà nel segno proprio in questi giorni.

Buone notizie anche per l’Acquario che tramite l’energia di Giove avrà un mese di ottobre intenso e ricco di determinazione, soprattutto per il lavoro. L’obiettivo che guiderà i nati del segno sarà quello di incrementare i guadagni e di realizzare progetti che dovrebbero portare soldi extra.

Lavoro alla grande e soldi extra per questi fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo

Bilancia, Sagittario e Acquario saranno sulla cresta dell’onda. Chi sarà, invece, poco fortunato?

L’Ariete si riprenderà piano piano, ma a causa della presenza di Marte nel segno l’energia che la contraddistingue si tramuterà in nervosismo e fretta. Ma come sappiamo, “la gatta frettolosa fa gattini ciechi”.

Ma un ottobre poco gradevole, principalmente sotto il profilo lavorativo ed economico, attenderà la Vergine. L’unica cosa da fare è avere pazienza e fiducia ma soprattutto avere quella grande forza che contraddistingue il segno.

Anche il Toro avrà pochi stimoli dal punto di vista lavorativo e questo porterà ad avere uno stallo anche per le finanze. Ma ciò nonostante questo aspetto è transitorio, e bisogna avere fiducia e pazienza poiché nei prossimi mesi si prevede un rialzo.