Con il ritorno della primavera, non potrà mancare sulle nostre tavole la freschezza del pesce azzurro. Sappiamo che il consumo di pesce è consigliato da molti nutrizionisti per l’apporto di fosforo, proteine e grassi polinsaturi buoni (come gli omega 3). Per questo, a meno che non abbiamo buone ragioni per farlo, non dovremmo mai rinunciare almeno a una portata di pesce a settimana.

I problemi che possiamo riscontrare con il pesce sono principalmente due: prepararlo può essere complicato e il costo può essere particolarmente elevato. Ma la ricetta che vediamo oggi risolve entrambi i problemi in un colpo solo. Questo secondo di pesce semplice ed economico delizierà i nostri ospiti e il nostro organismo. A consigliarlo sono addirittura gli esperti della Fondazione Veronesi, che ne esaltano la bontà e le qualità nutrizionali.

Tutti i vantaggi del pesce azzurro in un piatto alla portata di tutti

Oggi vediamo come preparare un secondo piatto di pesce semplice e amico del portafoglio: le alici al limone. Di tutto il pesce azzurro, le alici sono tra le più economiche, con un prezzo medio di circa 7 euro al chilo.

Prima di cominciare, abbiamo bisogno di prendere i seguenti ingredienti:

500 g di alici già pulite;

2 spicchi di aglio;

2 limoni;

qualche rametto di prezzemolo;

1 peperoncino;

1 rametto di timo;

3 foglie di alloro;

un bicchiere di vino bianco da cucina;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe a piacimento.

Le dosi sono calibrate per quattro portate. Ora passiamo alla preparazione.

Questo secondo di pesce semplice ed economico con sole 224 calorie ci riempie di proteine e omega 3

L’unica difficoltà, che nasconde questa ricetta, è che le alici devono marinare per circa 12 ore prima della preparazione. Iniziamo lavando le acciughe (già pulite dal pescivendolo) con acqua fredda e aceto. Una volta lavate, apriamole in due lungo la linea dorsale. Nel mentre spremiamo i limoni in una ciotola, aggiungendo al succo gli spicchi d’aglio tagliati a fettine e i semi del peperoncino. A parte, tritiamo prezzemolo, timo e alloro. Uniamo gli aromi tritati al succo di limone, insieme al vino bianco.

Ora disponiamo le alici a strati in una terrina e condiamo ogni strato con abbondanti cucchiaiate di marinatura (a cui aggiungiamo sale e pepe). Copriamo la terrina con la pellicola e lasciamo riposare le alici in frigo per l’intera notte. Il giorno seguente, ravviviamole con un po’ d’olio d’oliva e serviamole a tavola.

Una porzione ha soltanto 224 calorie e meno di 80 mg di colesterolo. In compenso, è un concentrato di proteine (21 g) e di omega 3.

