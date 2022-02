Secondo i dati riportati dalla Fondazione Veronesi, circa 4 italiani su 10 soffrono di colesterolo alto. Sono sempre gli esperti della Fondazione a consigliare, come primo rimedio al colesterolo cattivo, quello di seguire un’alimentazione sana e una dieta ben bilanciata. Questo, però, non significa rinunciare a piatti gustosi, che possano portarci il buonumore a tavola.

L’Associazione Italiana Amici del Cuore si è battuta per vincere il pregiudizio, secondo cui una dieta sana sia sinonimo di una dieta triste. Il risultato è “Menù a basso contenuto di colesterolo ispirati alla cucina italiana”, progetto che propone moltissime idee per combattere il colesterolo con gusto. Oggi vediamo la ricetta per preparare un secondo di pesce azzurro con meno di 100 mg di colesterolo: le sarde ripiene. Scegliendo i giusti ingredienti, questo secondo può diventare un “must” nella dieta di chi soffre di colesterolo alto.

Tutti i benefici del pesce azzurro in un piatto semplice da preparare e ricco di ingredienti buoni

Partiamo dagli ingredienti. Per preparare quattro porzioni di sarde ripiene, seguendo le regole dell’Associazione Italiana Amici del Cuore, abbiamo bisogno di:

600 g di sarde;

50 g di parmigiano reggiano;

50 g di olio extravergine di oliva;

una tazza di pangrattato;

qualche spicchio di aglio;

una manciata di capperi;

qualche foglia di prezzemolo;

sale e pepe a piacimento.

Un piatto di sarde ripiene preparato con questi ingredienti è povero di calorie e colesterolo. Infatti, apporta circa 411 calorie e 99 mg di colesterolo. In più, le sarde sono tra i pesci più economici che possiamo trovare. In alcuni mercati, il loro prezzo si aggira attorno a 1,5 euro al chilo. Il prezzo può salire fino agli 8 euro al chilo.

Meno di 100 mg di colesterolo con questo secondo di pesce azzurro veloce, ipocalorico ed economico

Ora passiamo alla preparazione. Iniziamo pulendo le sarde e separandole dalle interiora. Questo procedimento possiamo anche demandarlo al pescivendolo, da cui le abbiamo comprate. In seguito, prepariamo in una ciotola un composto di pangrattato, aglio e prezzemolo tritati. Aggiungiamo anche il parmigiano, l’olio extravergine di oliva, i capperi, il sale e il pepe.

A questo punto, con l’aiuto di un cucchiaino da caffè, riempiamo le sarde con il composto di pangrattato e odori. Dopodiché, disponiamo le sarde ripiene in una pirofila unta con un po’ d’olio. Cuociamo in forno a 180 gradi, per circa mezz’ora.

Lettura consigliata

Con questi biscotti ipocalorici e altamente digeribili facciamo il pieno di vitamina A in pochi morsi