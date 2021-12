Per professione, gioco o passione, durante queste festività natalizie sono molti gli italiani che si stanno dilettando in cucina. Finita la maratona di Natale, ecco arrivare subito il menù dell’ultimo dell’anno. Nel frattempo, anche a Santo Stefano si festeggia con piacere e tra nuove pietanze e avanzi del giorno prima si torna nuovamente a destreggiarsi tra i fornelli.

Immancabili sulle tavole imbandite, pandori e panettoni vanno sempre per la maggiore. Per renderli ancora più appetitosi, suggeriamo questa crema facilissima ma talmente buona che pandori e panettoni andranno a ruba.

Non tutti sanno che con gli avanzi si possono realizzare anche questi sfiziosissimi baci di pandoro. Facili e veloci faranno fare un figurone in poche mosse.

Una volte preparate a puntino tutte le deliziose ricette e assaporato tutto il menù, si dovrà fare i conti con la pulizia della cucina e non solo.

Non solo fornelli e piano di lavoro ma anche tovaglie e strofinacci saranno, inevitabilmente da lavare.

Ecco, dunque, come smacchiare senza candeggina strofinacci e tovaglie da cucina in un lampo dopo le grandi abbuffate delle feste

Grandi eroi di queste festività natalizie, gli strofinacci hanno facilitato la vita in cucina. Si usano per asciugare le stoviglie ma anche per pulire superfici o trasportare pentole bollenti senza scottarsi.

Le tovaglie sono i veri campi di battaglia, soprattutto durante le festività quando ci si riunisce tutti intorno al tavolo. Tra una portata e l’altra sarà quasi impossibile non macchiare la tovaglia con cibi e bevande.

A tal proposito, questa sera cercheremo di scoprire come smacchiare senza candeggina strofinacci e tovaglie da cucina in un lampo dopo le grandi abbuffate delle feste in modo pratico e veloce.

In un articolo precedente avevamo svelato anche questi 2 trucchetti per facilitare il lavaggio dei canovacci ed averli subito come nuovi.

Lavaggio a mano

Sia per gli strofinacci che per le tovaglie sarà possibile usufruire di alcuni ingredienti o prodotti che già abbiamo in casa. Immancabile il bicarbonato che mescolato con l’aceto crea un’azione sbiancante che in modo naturale renderà come nuovi gli strofinacci.

Per le macchie più ostinate si consiglia di immergere gli strofinacci in acqua fredda e versare sulle macchie un po’ di comune detersivo per i piatti. Strofinare leggermente e lasciare agire per 5 minuti, poi lavare con acqua molto calda.

In presenza di macchie di vino, invece, è consigliato cospargere lo strofinaccio con del sale da cucina. Lasciare agire per 5 minuti e poi versarci sopra dell’acqua gassata. Una formula che pare offra risultati sorprendenti.

Lavaggio in lavatrice

Infine, per quanto riguarda le tovaglie, meglio lavarle in lavatrice impostando una temperatura di 50° o 60°, soprattutto quando sono molto macchiate. Altrimenti anche il lavaggio a 40° andrà benissimo.

Quando le macchie sono particolarmente estese e ostinate, si consiglia di pretrattare con il sapone di Marsiglia oppure con uno smacchiatore apposito.

Inoltre, moltissime lavatrici sono dotate di programmi specifici antimacchia, ideali anche per le tovaglie perché eliminano ogni tipo di macchia, come l’olio o il burro senza ricorrere a prodotti chimici.