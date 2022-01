Spesso a tavola prestiamo davvero poca attenzione a ciò che mangiamo e ci lasciamo trasportare solo dalla golosità. Per allietare le nostre papille gustative talvolta non ci occupiamo di quanto possano essere sani o meno certi alimenti, tendiamo magari anche a esagerare.

In caso di gonfiore addominale e gas intestinali possiamo contare su una tisana che aiuterebbe la digestione.

Quando cuciniamo però possiamo optare anche per ricette gustose ma con alimenti dotati di proprietà benefiche per l’organismo.

È il caso di un secondo di pesce che oltre a fornire vitamina C potrebbe tenere a bada colesterolo, trigliceridi e pressione. Salutari anche le verdure di stagione, come la verza che si raccoglie in autunno e inverno.

Questo profumato piatto di riso e verza sarebbe carico di antiossidanti ed è anche facile da cucinare

La verza è una verdura appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Avrebbe numerosi benefici, sarebbe infatti una valida alleata per la salute cardiovascolare

Conterrebbe potassio ma anche vitamina K, nonché antiossidanti importanti per la pelle e la vista.

A rincarare la dose di questi ultimi, nella ricetta del riso, anche un altro ingrediente: i semi di finocchietto selvatico, che conterrebbero sostanze dall’azione antiossidante. Inoltre, aiuterebbero la digestione e la regolarità intestinale.

La ricetta del riso è estremamente facile e fornisce un pasto nutriente, leggero nonché facilissimo da preparare. In più, dati i pochi ingredienti, è anche economico.

Ci serviranno:

200 g di riso Carnaroli;

una piccola verza;

uno spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

peperoncino;

circa 2 litri di acqua;

un pugno di semi di finocchietto selvatico.

Preparazione

Laviamo la verza e asciughiamola. Affettiamola a listarelle sottili.

Prendiamo una padella e poniamovi dell’olio, assieme all’aglio tritato e al peperoncino.

Aggiungiamovi la verza e facciamola rosolare per qualche minuto per insaporirla.

Dopo di che, prendiamo dei mestoli d’acqua fino a coprire completamente la verza. Pian piano aggiungeremo ulteriore acqua man mano che si consumerà.

Facciamo cuocere la verza a fuoco basso e con coperchio. Dovrà cuocere per un’ora o più, dovremo ottenere una verza morbida e quasi sfaldata.

Quando sarà a quel punto, aggiungiamo dell’altra acqua e caliamovi all’interno il riso. Dovrà cuocersi con la verza, quindi assicuriamoci vi sia sufficiente acqua. Mescoliamo di tanto in tanto per non far attaccare il riso. Saliamo.

Dovremo far consumare quasi completamente l’acqua per ottenere un piatto vellutato e non liquido.

Proviamo il riso per controllarne la cottura, quando pronto spegniamo il fornello e spolveriamolo con i semi di finocchietto. Aggiungeranno ulteriore sapore e un aroma olfattivo che solleticherà le nostre narici prima e poi le nostre papille.

Lasciamolo riposare qualche minuto e poi serviamo. Sarà buonissimo e salutare, perché questo profumato piatto di riso e verza sarebbe carico di antiossidanti e in più è anche facile da cucinare.

