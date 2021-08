Rimuovere un’app dal telefonino non è un’operazione così semplice come potrebbe sembrare. Per alcune app non è sufficiente premere il pulsante “elimina” per cancellarle definitivamente. Quando cancelliamo un’app, infatti, sue tracce potrebbero ancora essere nel dispositivo, rendendolo vulnerabile. Quindi, in pochissimi cancellano correttamente le app dal cellulare, mettendo i dati sensibili a rischio. Come farlo nel modo giusto? I passaggi fondamentali sono 4, scopriamoli insieme.

Molti pensano, erroneamente, che una volta eliminata un’app, il rapporto con la società che la possiede venga interrotto. Nella maggior parte dei casi, in realtà, accettando termini e condizioni, abbiamo dato il permesso illimitato ad utilizzare i nostri dati in qualsiasi modo ritengano opportuno, sempre nell’interpretazione delle leggi in vigore. Fortunatamente, c’è un modo per cancellare completamente un’app e mantenere al sicuro le informazioni personali.

Molte app in uso sono parte della routine quotidiana. Usiamo le app per fare acquisti, per ordinare la cena o per mantenere la nostra casa calda. I dati vengono condivisi con le applicazioni e, nella maggior parte dei casi, si tratta di informazioni estremamente sensibili su di noi e sulle nostre vite. Tenendo conto che molte app non utilizzano la crittografia e altri sistemi di sicurezza, le nostre informazioni private potrebbero essere alla merce’ di criminali e hacker.

Sono necessari più passaggi per assicurarsi che un’app sia completamente disconnessa dal telefono e da altri account come social media o Google. Vediamo quali.

Innanzitutto, eliminiamo tutti i nostri dati sull’app. Le istruzioni per la cancellazione dei dati sono diverse per ogni app, ma di solito è possibile trovare un’opzione per eliminare i dati memorizzati nella sezione privacy del menu impostazioni. Da lì, seguire le istruzioni per rimuovere i dati dell’account o la cronologia memorizzata sull’app.

È una buona idea accedere all’app tramite un browser web per assicurarsi di non perdere alcuna impostazione aggiuntiva, disponibile tramite la versione desktop dell’app.

Scolleghiamo eventuali integrazioni di Facebook o Google che potremmo aver abilitato. Bisogna andare alla scheda delle impostazioni dell’app, trovare l’opzione “account collegati” e rimuovere l’app o il collegamento che desideriamo eliminare. Possiamo anche rimuovere le integrazioni tramite l’account collegato. Accedere all’account collegato, controllare le impostazioni per vedere con quali app condividiamo i dati, quindi eliminiamo ciò che non usiamo più.

Se non riusciamo a trovare alcuna informazione sull’eliminazione dei dati su un’app, è consigliabile contattare il team di assistenza clienti dell’app e richiedere per iscritto che i dati vengano completamente eliminati.

È consigliato diffidare delle app che richiedono l’accesso a foto, file, fotocamera, microfono e altro. Dobbiamo chiederci: questa app ha davvero bisogno di tutto questo accesso? Oppure, abbiamo davvero bisogno di questa app?

