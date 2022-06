Consumare regolarmente frutta e verdura può aiutare il corpo a mantenere la forma, anche in vista dell’estate. Molto facile a dirsi, un po’ meno da applicare quotidianamente.

Eppure, proprio come accade normalmente per i più piccini, basta trovare solo il modo più sfizioso per consumare la verdura. In questo caso la soluzione è preparare il famoso pan danubio, ma in versione verde e con il gorgonzola.

Del danubio, infatti, non esiste solo la ricetta dolce, ma anche quella salata veloce e morbidissima, da preparare con questi ingredienti.

La lista della spesa per preparare il danubio salato

290 grammi di farina 00 (più 20 grammi per la besciamella);

100 millilitri d’acqua;

300 grammi di spinaci circa;

100 grammi di cime di rapa circa;

10 grammi di lievito di birra fresco;

10 grammi di latte scremato in polvere;

30 grammi di uovo;

sale q.b.;

30 grammi di burro;

una noce di gorgonzola;

latte q.b.;

semi di sesamo q.b.

Questo morbidissimo antipasto salato con gli spinaci è la ricetta dal cuore fondente che sta spopolando

Bisognerà iniziare preparando una sorta di roux con 20 grammi di farina e l’acqua. Portare i 2 ingredienti sul fuoco, fino a che non raggiungeranno la consistenza della besciamella. Quindi, coprire il water roux con la pellicola a contatto.

Esistono veramente tanti modi di cucinare gli spinaci senza lessarli in acqua o cuocerli in padella e prepararne un estratto è fra questi. Bisognerà unire spinaci e cime di rapa per ottenere all’incirca 100 millilitri di estratto.

In planetaria, dunque, mescolare l’estratto appena preparato, il water roux, la farina 00, il lievito di birra, il sale, il latte scremato in polvere, e l’uovo. Il consiglio è di lavorare l’impasto usando il gancio a foglia della planetaria. Solo dopo sarà possibile sostituirlo con il comune gancio per impasti morbidi. Salare l’impasto a piacere.

Come ultimare la preparazione del danubio con spinaci e gorgonzola

Aggiungere il burro poco alla volta, fino a ottenere un impasto liscio. Lavorare su un piano di lavoro, effettuando qualche piega come per il comune pane. Attendere che l’impasto raddoppi e, poi, dividerlo in piccole palline da 30 grammi.

Ma cosa rende questo morbidissimo antipasto salato con gli spinaci così speciale? Sicuramente il cuore fondente al gorgonzola.

Aggiungere all’interno un po’ di formaggio gorgonzola, pizzicare l’impasto per richiuderlo e attendere nuovamente il raddoppio delle palline.

Spennellare i panini con il latte e spolverare sopra i semi di sesamo. Cuocere a 180° C, in forno ventilato e preriscaldato, per circa 15 o 16 minuti.

Approfondimento

Fantasiose ricette estive veloci o senza cottura per non soffrire il caldo ai fornelli