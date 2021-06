È una vera impresa scegliere ogni giorno cosa cucinare durante le cene d’estate in cui le temperature sono roventi. La gran parte delle ricette richiede di doversi posizionare ai fornelli e di respirare vapori e calore. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa vuole elencare tante fantasiose ricette estive veloci o senza cottura per non soffrire il caldo ai fornelli. Si tratta di una guida da consultare nei momenti d’indecisione per avere sempre piatti freschi e veloci che non richiedono troppi minuti di preparazione.

Pasta con la ricotta e il limone

Partendo dai primi piatti ecco una pasta fresca e dal gusto decisamente estivo. Dopo aver cotto il formato di pasta scelto basterà prelevare pochissima acqua di cottura. Quindi fonderla con la ricotta fresca in un pentolino a fuoco spento necessario per saltare la pasta. Una bella grattugiata di scorza di limone conferirà una nota fresca a questa ricetta estiva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chicchi di riso con avocado e salmone

Un’altra idea fresca per l’estate è questa ricetta che ricorda una pokè bowl. Bisogna aggiungere avocado e salmone crudi solo una volta sbollentato e scolato il riso.

Pasta al pesto di pistacchi con mortadella e burrata fresca

Questa idea di primo piatto è veramente sbrigativa. Il pesto non ha bisogno di cottura e occorrerà inserire ovviamente la burrata fresca. Suggeriamo di tagliare la mortadella a julienne e scottarla appena in un padellino per rendere il piatto ancor più bello alla vista.

Insalata di patate, tonno e zucchine

Ecco un secondo piatto da cucinare prima e gustare freddo anche il giorno dopo. Impossibile però non completarlo con un’abbondante manciata di prezzemolo fresco.

Parmigiana di verdure in padella

Questa ricetta è una versione leggera e veloce della parmigiana di melanzane. Non bisognerà friggere le fettine di melanzane ma scottarle appena in padella. Si tratta di piccole monoporzioni di parmigiana che è possibile ottenere stratificando melanzane, sugo e caciocavallo. Occorreranno appena 10 minuti di forno per completare il piatto.

Fantasiose ricette estive veloci o senza cottura per non soffrire il caldo ai fornelli

Poi mousse di tonno, salmone oppure prosciutto cotto da gustare direttamente su un crostone di pane. Oppure un rotolo di mozzarella farcito con pomodoro e rucola che non ha bisogno di nessuna cottura. E ancora pomodori gratinati in padella, insalata di pollo o caesar salad o una gustosissima tagliata di carne con rucola. Anche se sembra impossibile per preparare quest’ultima occorrono soli 9 minuti di orologio se si segue questo procedimento.