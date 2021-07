Partiamo da una domanda fondamentale: chi soffre di diabete o glicemia alta può mangiare il miele? Sebbene il miele sia un alimento composto quasi esclusivamente da zuccheri (80 grammi su cento), la risposta è sì, se viene usato come dolcificante. Un diabetico non può permettersi di mangiare il miele a cucchiai, come un vero e proprio alimento. Ma il discorso cambia se lo usa per dolcificare tè o caffè.

La ragione che motiva questa risposta è che il miele ha un potere dolcificante maggiore dello zucchero raffinato. Dunque ne basta molto meno per conferire la giusta dolcezza agli alimenti. Per questo, il giusto miele per i diabetici è quello con il maggior effetto dolcificante, come il miele di girasole. Questo miele è l’alternativa migliore allo zucchero per tenere a bada il diabete proprio perché meno di metà cucchiaino basta ad addolcire tè e caffè.

Proprietà del miele di girasole

Il miele di girasole è spesso molto sottovalutato. Eppure si tratta di una tipologia di assoluto pregio. È caratterizzato da un colore giallo vivo e da un sapore delicato, ma molto dolce. Il merito è soprattutto dell’alta concentrazione di glucosio. Questo miele è l’alternativa migliore allo zucchero per tenere a bada il diabete, dal momento che ne serve pochissimo per dolcificare le bevande calde. Ma è anche un miele ottimo per la preparazione di dolci più sani o per condire i formaggi come asiago, pecorino e taleggio.

Per essere il più chiari possibile: chi soffre di diabete o glicemia alta non può in alcun modo abbuffarsi di miele di girasole. Il pregio di questo prodotto naturale è che il suo incredibile potere dolcificante permette di usarne il minimo indispensabile. Ma questo è possibile proprio grazie a un’ingente quantità di glucosio, che lo renderebbe “veleno” per un diabetico che decidesse di abusarne.

Il segreto per tenere a bada il diabete è sostituire lo zucchero raffinato, e ogni tipo di dolcificante, con mezzo cucchiaino di miele di girasole. In questo modo si assumono meno zuccheri, senza che il sapore ne risenta.

