Marzo è un mese davvero ricco di novità per quanto riguarda film e serie TV. Su Netflix, infatti, sarà possibile trovare alcune pellicole davvero interessanti, che sicuramente ci terranno incollati allo schermo. Basterà scegliere, leggendo la trama, quella che ci sembra più adatta a noi. E, guardando il trailer e i primi episodi, sarà davvero difficile non voler arrivare fino in fondo. Perciò, vediamo che questo mese fioccano alcune serie su Netflix che non possiamo assolutamente perderci.

The Investigation, scritta e diretta da Tobias Lindholm, 2021

Tobias Lindholm dà vita, curando la sceneggiatura e la regia, a una miniserie di genere mistery, drammatico e crime. “The Investigation” si basa, in poche parole, sull’indagine condotta dalla Polizia di Copenaghen sull’omicidio di Kim Wall, giovane giornalista uccisa. Una storia che tiene incollato chiunque allo schermo e che appassionerà gli spettatori.

Il leader, la serie TV

Scritta da Nicolas Peufaillit, “Il leader” è una serie TV francese ad alta tensione. La trama ruota attorno a Franck, un noto regista di video musicali. Il protagonista dovrà affrontare diversi ostacoli e, a un certo punto, si ritroverà nei guai fino al collo. Entrerà in contatto, infatti, con un leader di una gang del suo quartiere conosciuto per lo spaccio di droga, che vuole diventare un rapper. Da qui si susseguirono un’infinità di vicende mozzafiato che ci lasceranno di stucco.

The Attaché su Netflix

Un musicista famoso in Israele arriva a Parigi per seguire la moglie che sta cambiando città per lavoro. L’euforia per l’inizio di una nuova esperienza viene completamente spazzata via dagli attacchi terroristici che hanno interessato la Francia nel 2015. Si tratta di una serie ispirata a ciò che è successo davvero a Eli Ben-David, attore, sceneggiatore e regista della serie. Una storia che fa riflettere e che ognuno di noi dovrebbe sentire come sua.

La Coppia Quasi Perfetta (The One)

Howard Overman ha creato una serie che racchiude tanti mondi e un’infinità di generi. “La coppia quasi perfetta” (o “The One”, secondo il titolo originale), è sia un dramma che un crime. La trama si basa sulla ricerca dell’anima gemella. E, soprattutto, su come questa possa avvenire su base genetica, attraverso un semplice capello e un test. Si tratta di una serie che ricorda in parte “Black Mirror”. Perciò, se qualcuno ha apprezzato quest’ultima, amerà sicuramente anche “La Coppia Quasi Perfetta”.

Dunque, questo mese fioccano alcune serie su Netflix che non possiamo assolutamente perderci! Corriamo a guardarle!

