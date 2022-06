L’Italia non smette mai di stupirci. Ogni giorno scopriamo calette incontaminate, angoli di paradiso e borghi meravigliosi da visitare spendendo pochissimo e mangiando da Dio. E il modo migliore per assaporare la vera essenza dello Stivale è quello di visitarlo camminando. Per questo motivo le vacanze a piedi stanno scalando le vette delle modalità di viaggio preferite. Oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa scopriremo una delle più recenti e interessanti. Perché questo meraviglioso percorso trekking che parte il 15 giugno è davvero imperdibile. É pensato appositamente per le donne e ci porterà nel cuore della Calabria, una delle regioni più belle a livello naturalistico. Ma soprattutto una di quelle in cui si mangia meglio in assoluto.

Kalabria coast to coast è l’idea di viaggio da non perdere a giugno

In questi anni l’agenzia Destinazione Umana si è affermata come punto di riferimento per il turismo lento e per le iniziative dedicate al pubblico femminile. L’ultima in ordine di tempo si chiama Kalabria coast to coast ed è probabilmente una delle più belle mai ideate.

Stiamo parlando di un cammino lungo poco più di 50 km che ci porterà nella Calabria più vera e autentica. Una Calabria fatta di natura, piccoli paesini, parchi immersi nel verde e meraviglie architettoniche. Il tutto contornato da assaggi e degustazioni delle incredibili specialità culinarie regionali.

È il momento di scoprire le varie tappe che tocca il percorso. Molto probabilmente ci affretteremo a prenotare.

Questo meraviglioso percorso trekking è pensato per le donne e ci farà scoprire le meraviglie naturali e culinarie della Calabria

Kalabria coast to coast parte il 15 giugno da Soverato, piccolo borgo famoso per spiagge e acqua cristallina. La prima tappa è Petrizzi, dove potremo ammirare la splendida fioritura dei fichi d’india e della ginestra.

Dopo un trasferimento attraverso la natura incontaminata calabra si arriva a Monterosso Calabro, località collinare da cui ammirare un panorama mozzafiato sulla valle sottostante.

Nella fase finale del percorso verranno toccate altre due perle della Calabria. La prima è Rocca Angitola, antico borgo che riporta tracce del passaggio dei Normanni. La seconda è Pizzo, piccola località a spiovente sul Mar Tirreno. Qui potremo anche assaggiare il celebre Tartufo di Pizzo, dessert rinomato in tutto il Pianeta.

Ultima tappa sarà quella di Tropea, luogo in cui ricaricarsi dopo il viaggio, rilassandosi in alcune delle spiagge più belle d’Italia.

