Spaghetti allo scoglio, pasta alle vongole o cozze, risotto ai gamberi, tantissime sono le pietanze di pesce da servire come primo piatto. Grazie al loro gusto ed eleganza questi sono piatti universalmente apprezzati e a cui è difficile resistere. Per quel che riguarda il polpo, invece, si tende più a considerarlo come secondo piatto, generalmente servito con la canonica insalata di patate. Tuttavia è possibile preparare squisiti primi piatti anche con questo mollusco, ad esempio facendone un delizioso ragù.

Oggi, invece, forniremo la ricetta di un polpo e patate come non lo abbiamo mai visto.

Ingredienti e preparazione

Quello che ci servirà per preparare questo primo piatto profumato e sostanzioso è:

polpo;

patate;

paccheri;

paprika dolce;

olio.

Vediamo come ottenere un risultato fenomenale con questi pochi ingredienti. innanzitutto il primo segreto è quello di acquistare il polpo almeno un giorno prima e congelarlo. Che sia per primi o secondi piatti, compiendo questa operazione spezzeremo le fibre del polpo per averlo più morbido in cottura. Il giorno successivo al congelamento potremo cuocere il nostro polpo in acqua bollente per 40 minuti lasciando che poi si raffreddi nella sua acqua.

Mentre il polpo cuoce dovremo, poi, lessare delle patate dopo averle sbucciate.

Una volta pronte tagliamole a pezzettini ed inseriamole in un contenitore assieme a dell’olio e acqua di cottura del polpo. Frulliamo con un frullatore a immersione per ottenere una deliziosa crema di patate profumata e saporita per poi correggere di sale.

Polpo e patate come non lo abbiamo mai visto con questa deliziosa pasta facile da preparare

Una volta ottenuta la crema di patate potremo dedicarci al polpo. Il polpo sarà cotto quando provando a forarlo con una forchetta al centro questa non farà resistenza. Scoliamo il polpo e ricaviamone i tentacoli che ungeremo con una soluzione di olio e paprika.

Dopo aver spennellato i tentacoli, accenderemo una piastra e quando sarà ben calda vi cuoceremo sopra i tentacoli per conferire una deliziosa crosticina.

A questo punto tagliamo a tocchetti il polpo e mettiamo da parte. Nel frattempo avremo messo a lessare l’acqua della pasta che scoleremo una volta pronta.

Quando avremo a disposizione tutti gli ingredienti non resta che unire le patate e il polpo alla pasta e mantecare con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Serviamo in tavola ben caldo per far felici i nostri ospiti con un piatto irresistibilmente cremoso.

