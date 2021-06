Non abbiamo mai tempo da dedicare alla cura del nostro corpo. Spesso i troppi impegni, il lavoro, i figli, ci riempiono così tanto le giornate che arriviamo a sera tanto distrutti che non vediamo l’ora di metterci a letto e dormire. Il risultato è che rimandiamo sempre a domani quella corsa, quel massaggio, quella coccola che farebbe bene al nostro corpo.

A volte, però, bastano solo 5 minuti per stare meglio con il nostro fisico. Solo pochi minuti, per stare bene e risolvere un problema che riguarda la maggior parte di noi.

Questo massaggio da 5 minuti può risolvere un problema che abbiamo praticamente tutti

Stiamo parlando della cellulite. La cellulite è un’infiammazione del tessuto adiposo sottocutaneo. La notiamo sul nostro corpo con dei piccoli buchi, che formano la cosiddetta “buccia d’arancia”.

Generalmente si pensa che sia una caratteristica prettamente legata al corpo femminile, in realtà riguarda anche gli uomini. Non c’entra nulla con il peso, visto che la cellulite può presentarsi anche su corpi magri e sportivi.

Ecco perché è giusto dedicare un po’ di tempo al proprio corpo. Questo massaggio è semplice e perfetto, perché ci farà avvertire, col tempo, una sensazione di benessere e rassodamento di gambe e glutei.

Il massaggio

I massaggi sono una delle tecniche più utilizzate per contrastare la cellulite. Oltretutto non c’è nessun motivo valido per cui ci si dovrebbe privare di un momento di relax e benessere.

Ci servirà un buon olio essenziale (vedremo in seguito quale scegliere), da applicare sulla pelle umida dopo la doccia o il bagno.

Stendiamo l’olio, ed esercitiamo una pressione leggera sulla gamba, dal basso verso l’alto. Dovremo compiere dei movimenti circolari, dalla caviglia, salendo verso l’alto, fino ad arrivare alla zona della coscia. È in questa zona, in particolare, che bisognerà concentrare il movimento, ed insistere fino al completo assorbimento dell’olio.

Ci vorranno, in totale, 5 minuti, e questo massaggio apporterà diversi benefici. Migliorerà la circolazione e il microcircolo favorendo l’ossigenazione dei tessuti, e in più donerà una generale sensazione di benessere. Ed ecco perché questo massaggio da 5 minuti può risolvere un problema che abbiamo praticamente tutti.

La scelta dell’olio

Gli oli anticellulite per eccellenza sono i seguenti:

a) alla betulla, che è un vero e proprio aiuto per il ristagno dei liquidi e la ritenzione;

b) al cipresso, ottimo rimedio per le gambe stanche, oltre che vasocostrittore naturale, con effetto drenante;

c) al limone e arancia, poiché hanno proprietà tonificanti e stimolano la circolazione sanguigna.

