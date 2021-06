L’estate ha ravvivato in molti la passione per il giardinaggio. D’altro canto, l’avere sul tavolo i frutti provenienti direttamente dal proprio orto è davvero gratificante. La nuova stagione apre le porte alle 3 verdure squisite da piantare assolutamente in questo periodo. Le ore di sole prolungate e il clima attuale sono l’ambiente perfetto per farle crescere. Ci basterà soltanto trovare un posto ben esposto e a quel punto avremo già fornito buona parte delle cure di cui necessitano.

Le 3 verdure squisite da piantare assolutamente in questo periodo

Ritroviamo il pollice verde che è in noi e mettiamoci al lavoro. A tal proposito ci sono alcuni consigli che potrebbero tornare utili, come l’utilizzo dell’agricoltura rigenerativa per rinforzare il terreno. Ecco le verdure da far crescere durante l’estate e l’anno intero.

Cetrioli

Per i cetrioli il periodo estivo è il migliore in assoluto. Amanti del caldo e delle temperature elevate, temono il gelo. Impiegano fino a 50 giorni per maturare nella semina e si adattano a più tipi di terreno. Per le poche accortezze da fornire loro, complice il clima attuale, rientrano nella lista delle verdure più richieste per l’estate.

Peperoni

Le infinite varietà sul mercato possono soddisfare ogni palato, anche quelli più temerari. Il peperone è la seconda verdura consigliata per questa stagione. Anch’esso cresce in piena esposizione e predilige un clima estivo, ma attenzione poiché un sole eccessivo potrebbe scottare il frutto. Il peperone dolce potrebbe darvi grosse soddisfazioni a tavola, così come il peperoncino, la spezia d’eccellenza da accostare in cucina.

Zucca

In vista di Halloween gli americani piantano la zucca per la metà di luglio, dato che la maggior parte dei semi matura in 100 giorni. Se anche noi vogliamo dedicarci alla decorazione per questa occorrenza o semplicemente ci delizia il frutto è il momento giusto per piantarla. Esistono così tanti semi e varianti che può essere riutilizzata in cucina per qualsiasi pietanza. Dalla torta alla marmellata e la vellutata, non sono da meno arrostite. I consigli essenziali per piantare la zucca li abbiamo illustrati nel dettaglio in questo articolo.