Ora che l’estate è finita, dobbiamo cambiare un po’ il nostro libro di ricette. Prima facevamo tante insalate e piatti freschi, ora dobbiamo scaldarci un po’. Per fortuna, ci sono un sacco di ricette davvero buonissime che possiamo preparare con ingredienti di stagione e che ci permettono di far fronte alle temperature basse.

In particolare, in questo periodo le zuppe sono davvero un’ottima scelta. Ce ne sono di vari tipi e con vari ingredienti e oggi noi ne vedremo una buonissima. Scopriamo dunque l’originalissima ricetta di patate per tenerci al caldo per tutto il mese di ottobre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare una zuppa di patate, utilizzando ingredienti eccellenti e facili da procurarsi:

900 grammi di patate, sbucciate e tagliate a dadini;

115 grammi di pancetta, tagliata a cubetti;

1 cipolla piccola, tagliata a dadini;

4 spicchi d’aglio, tritati;

2 litri di brodo di pollo o vegetale;

340 grammi di latte;

sale;

mezzo cucchiaino di timo essiccato;

pepe nero;

40 grammi di farina.

Possiamo giocare con le consistenze di questa zuppa mescolando diversi tipi di patate. Alcune, infatti, rendono più liquida la preparazione, altre invece la solidificano un po’. Quindi, non è il caso di utilizzarne un tipo solo, ma cerchiamo la migliore combinazione per ottimizzare la consistenza.

L’originalissima ricetta di patate per tenerci al caldo per tutto il mese di ottobre

Come prima cosa, prendiamo gli ingredienti e tagliamoli o tritiamoli come specificato sopra. Poi, prendiamo una pentola e mettiamoci dentro le patate, la pancetta, la cipolla e l’aglio. Aggiungiamo, quindi, il brodo e mescoliamo bene.

Ora è il momento di cuocere. Possiamo decidere se fare una cottura a fuoco basso, molto lenta, che richiederà tra le 6 e le 8 ore. Il alternativa, possiamo mettere a fuoco vivace e cuocere per circa 3 o 4 ore. In ogni caso, durante la cottura dobbiamo rimestare regolarmente.

Inoltre, a inizio cottura dobbiamo aggiungere sale, timo e pepe. Continuiamo a mescolare regolarmente fino a quando le patate e le cipolle sono tenere.

Trenta minuti prima di finire la cottura, assaggiamo e regoliamo di sale e pepe se necessario. Prendiamo, poi, il latte e la farina e mescoliamoli in una ciotola. Aggiungiamo questo impasto nella zuppa e continuiamo a mescolare. Continuiamo a cuocere fino a quando la zuppa non si sarà addensata. Se la vogliamo un po’ più liquida, aggiungiamo un po’ di latte in più.

Una volta pronta, mettiamo il fuoco al minimo e lasciamola riposare così per circa un’oretta, poi siamo pronti a servire. Se vogliamo una ricetta ancora più golosa, cuciniamo in una padella una fetta di pancetta, tagliamola a pezzetti e immergiamola nella zuppa.