Rendere la carne più tenera, ma ben cotta non è semplice perché ci sono diversi fattori di cui tener conto.

Infatti, la tenerezza della carne non dipende solo dalla cottura, ma anche dal taglio.

Se la cottura viene eseguita in modo sbagliato, le nervature presenti nelle fibre della carne la rendono dura e difficile da masticare.

In questo articolo spieghiamo come rendere la carne più tenera anche con i tagli buoni, ma meno costosi.

Esistono delle semplici tecniche da conoscere e applicare per avere una carne gustosa e tenera da mangiare.

Ecco come rendere la carne più tenera anche con i tagli buoni ma meno costosi

Ci sono vari modi e diversi accorgimenti da praticare per gustare una fetta di carne in padella o grigliata e averla tenera e succosa anche se abbiamo acquistato un taglio più economico.

Il batticarne

L’uso del batticarne è una pratica semplice e veloce. Disporre la fetta di carne tra due fogli di pellicola per alimenti, e con un batticarne batterle per rompere le fibre. Si parte dall’interno della fetta e si procede man mano verso l’esterno.

Se si è sprovvisti del batticarne, usare il carpo della mano con un colpo secco e deciso.

Questo procedimento è adatto soltanto per le fettine di carne da friggere o impanare.

Il metodo del sale

Cospargere con il sale grosso le fettine di carne su entrambi i lati e lasciare agire per tre o quattro ore. Il sale tira fuori l’acqua e lascia le proteine e i grassi.

Trascorso questo tempo sciacquare le fettine di carne, in modo da eliminare il sale e asciugarle bene.

Se la carne è molto spessa può essere lasciata sotto sale anche 24 ore.

La cottura lenta

Questo metodo permette di ammorbidire la carne, perché consente di rompere le fibre e il collagene rendendola morbida da masticare.

La carne deve cuocere ad una temperatura di 70 gradi o poco più, perché il collagene che circonda le sue fibre diventa gelatinoso ed evita la fuoriuscita dei sughi.

La marinata della carne

La marinata della carne è uno dei metodi più utilizzato, per consentire alla carne di restare morbida.

Bastano un filo di olio e succo di limone.

Sistemare la carne in una ciotola con questi due ingredienti coprirla e lasciare riposare per circa un giorno.

La marinata può essere anche fatta con la frutta attraverso il principio dell’intenerimento enzimatico.

Gli enzimi sono delle molecole che velocizzano il processo di ammorbidimento della carne.

L’alimento che contiene questi enzimi è la frutta ed in particolare quella acida come: il kiwi, l’ananas e la papaya. Trasformare la frutta in purea, mescolarla con la marinata di limone e olio e aggiungere un cucchiaio o due alla carne.