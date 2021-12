Si sa, un corretto stile di vita potrebbe prevenire o alleviare alcune patologie. Spesso, però, chi ha dei diverticoli lo scopre casualmente attraverso degli esami specifici per varie ragioni, non avendo sintomi particolari. Altre volte, invece, si possono accusare dei fastidi piuttosto comuni, come il meteorismo o stitichezza. In casi peggiori si può avere la loro infiammazione, e a quel punto si parla di diverticolite. Per evitare questa condizione, che andrà diagnosticata da uno specialista e seguita appositamente, ci si potrebbe aiutare con l’alimentazione. I medici consigliano un buon apporto di fibre e acqua.

Questi elementi sono importanti per facilitare il transito intestinale e, quindi, l’eliminazione di sostanze tossiche. In caso di diverticoli, infatti, la mucosa intestinale presenta delle piccole ernie lungo il colon. Proprio, quindi, la stitichezza a volte può causarli, a causa dello sforzo, oppure le origini possono essere altre; non di poco rilievo un eccesso di cibi raffinati, insaccati e carne.

Questa deliziosa zuppa ricca di fibre e vitamine potrebbe giovare anche a chi soffre di diverticoli intestinali

Un buon modo per assumere le fibre è quello di consumare cereali a colazione, frutta, verdura e di preparare ogni tanto minestroni e zuppe. Eccone una, la zuppa di cavolfiore, patate e carote.

Ingredienti per 4 persone

un cavolfiore;

4 carote;

4 patate;

una costa di sedano;

uno scalogno o una cipolla media;

mezzo bicchiere di passata di pomodoro;

olio extravergine di oliva;

sale.

Pulire il cavolfiore, tagliarlo e lavarlo. Pelare le patate, lavarle e tagliarle a pezzi di grandezza media. Pelare e pulire anche le carote e tagliarle a pezzetti. Fare lo stesso con il sedano. Affettare la cipolla o lo scalogno. A questo punto, in una pentola, versare tutte le verdure, coprire con acqua e aggiungere un po’ di sale. Accendere il fuoco e cuocere a fiamma media. A metà cottura si potrà aggiungere la passata di pomodoro e un filo d’olio extravergine d’oliva. Mescolare ogni tanto e lasciare cuocere fino alla consistenza voluta. La zuppa si può arricchire con fette di pane tostate, magari integrale, in modo da aumentare l’apporto di fibre. A questo buon piatto si potrà abbinare carne bianca, tipo un petto di pollo, o pesce, cucinati alla griglia o al forno, e della frutta, magari biologica da mangiare con la buccia. Meglio evitare grassi, frittura e carne rossa.

