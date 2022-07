Quando un luogo è così magico da far restare senza fiato, è giusto che riceva un riconoscimento. In Italia le mete degne di merito sono tante e spaziano dal mare alla montagna. Legambiente stila puntualmente una lista delle località migliori in tutto il Paese. La gestione territoriale e il rispetto dell’ambiente sono al centro dell’analisi.

Anche quest’anno hanno ricevuto l’ambito premio delle Cinque Vele numerosi comprensori e destinazioni sia marine che lacustri. Tra queste vi è un piccolo specchio d’acqua, situato nel nord Italia, che affascinerà per la pulizia delle acque e la bellezza della natura circostante. Questo lago balneabile premiato per la qualità ambientale sarà la destinazione che tutti vorranno raggiungere in estate.

Il regno delle fiabe

Il Trentino-Alto Adige è una regione speciale, in grado di catapultare il viaggiatore in una realtà parallela. Qui si respira aria pulita e ci si immerge nella natura incontaminata, lontani dal caotico marasma della città. Ritrovarsi in uno dei borghi più belli d’Italia è facile, visto che ce ne sono tanti da queste parti.

Così com’è semplice raggiungere uno dei suoi numerosi laghi sparsi qua e là, dalle acque limpidissime in cui specchiarsi. Tra i più belli e puliti dell’intero Paese spunta il fiabesco lago di Monticolo. Giunti qui ci si immergerà all’istante in un Mondo che pare a sé stante, dove ritrovare finalmente la pace perduta.

Questo lago balneabile premiato per la qualità ambientale è un piccolo diamante da visitare per rilassarsi e mangiare bene

Più che al singolare, sarebbe corretto utilizzare il plurale per definire questa splendida meta trentina. I laghi di Monticolo, infatti, sono due bacini di dimensioni ridotte, ma dal fascino immenso. Situati a pochi chilometri da Bolzano, sono completamente balneabili e, anzi, dispongono appositamente di una spiaggia attrezzata.

Il lago Grande e quello Piccolo offrono acque non solo chiare, ma anche piuttosto calde. Per questo ci si potrebbe ritrovare completamente a proprio agio immersi al loro interno. L’area attorno, poi, è un concentrato di storia e natura a dir poco strabiliante.

A poca distanza dal lago di maggiori dimensioni c’è un interessante sito preistorico con un probabile osservatorio astronomico. A far da cornice al paesaggio un fitto bosco di faggi, castagni e ciliegi. Tra le acque dei laghi, poi, si può nuotare in compagnia di pesci come carpe, persici e scardole.

E se appena tornati da una scampagnata per uno dei tanti sentieri circostanti si ha fame, i posti per saziare l’appetito non mancano. Nei paesi vicini, uno su tutti Appiano, si possono gustare prelibate specialità locali. Famosi sono i canederli con lo speck e lo strudel alle mele, magari accompagnati da un buon bicchiere di vino locale.

