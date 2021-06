Ormai sappiamo che per trovare spiagge da sogno non serve andare fuori dall’Italia. La nostra nazione infatti è ricca di perle nascoste che farebbero invidia alle spiagge più famose al mondo. Anzi, molto spesso alcune delle spiagge più famose al mondo si trovano in Italia. Dunque non è difficile raggiungere uno di questi paradisi, visto che si trovano vicino a noi. Ma esiste una spiaggia che si trova in Sardegna che sembra una spiaggia caraibica, con un mare cristallino e una spiaggia di ciottoli bianchissimi.

Sembra di essere ai Caraibi ma in realtà questa spiaggia paradisiaca si trova in Italia ed è assolutamente da non perdere

Si tratta della spiaggia di Cala Goloritzè. Questa spiaggia è l’ultima della serie di calette che si trovano nel Golfo di Orosei, in Sardegna. Fa parte del Comune di Baunei, piccolo paesino dell’Ogliastra che si trova 9 km a sud di questa spiaggia. È talmente bella che dal 1995 è stata inserita nella lista dei monumenti naturali patrimonio dell’UNESCO. La spiaggia è formata da piccolissimi sassolini bianchi e candidi che la rendono particolarissima agli occhi e il mare è limpido e cristallino. Per questo sembra di essere ai Caraibi ma in realtà questa spiaggia paradisiaca si trova in Italia ed è assolutamente da non perdere.

Ma questa spiaggia non è solo conosciuta per il suo mare da favola. È anche famosa per la presenza di due spettacolari monumenti naturali: Punta Caroddi e l’arco di Goloritzè.

Punta Caroddi (chiamata anche Aguglia) è un monolite di calcare che si trova a 143 metri sul livello del mare. È anche una delle mete più ambite e difficili per gli arrampicatori. Una delle sue vie, infatti, è considerata la via d’arrampicata più difficile d’Italia.

L’arco di Goloritzè, invece, delimita la fine della spiaggia ed è anch’esso di importantissima rilevanza naturalistica. La spiaggia è da anni parco naturale, dunque è spiaggia protetta. Non è possibile raggiungerla via mare, ci si può solo avvicinare in barca a massimo 300 metri di distanza. Si può raggiungere con un escursione che parte dall’altipiano del Golgo e si sviluppa per 3 km con un dislivello di 470 metri circa. Un’escursione di 1 ora di discesa all’andata e un’ora e mezza di salita al ritorno. Inoltre è una spiaggia a numero chiuso; per potervi accedere è necessario prenotare in anticipo e pagare un biglietto di ingresso di 5 euro. Una spiaggia difficile da raggiungere ma che vale tutta la fatica.

Approfondimento

Ecco dove si trova una delle spiagge più belle e incontaminate d’Italia e 3 motivi per prenotare lì le nostre vacanze