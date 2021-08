Con il periodo estivo le zanzare hanno campo libero per gironzolare nei nostri giardini, balconi e nelle camere. Le fastidiose punture sono spesso causa di notti insonni e difficili e parte dei numerosi rimedi, fai da te o acquistabili, non sempre sono i più adatti. Ne esistono, tuttavia, alcuni praticamente sconosciuti e pratici da applicare che potrebbero allontanare con grande efficacia questi insetti per nulla graditi. Basti pensare che un semplice oggetto indossabile al polso dal costo ridicolo potrebbe allontanarle per oltre 200 ore. Questo gadget super economico che pochi conoscono terrà le zanzare alla larga per giorni interi. Basta indossarne uno per vedere immediati risultati.

Si tratta di un’alternativa naturale ai soliti prodotti di cui pochissimi sono a conoscenza. È l’odore di citronella dei bracciali a fungere da sorprendente repellente per le zanzare. Questo perché, seppure non ostile all’olfatto di questi insetti, camufferebbe l’odore della nostra pelle e dell’anidride carbonica prodotta dalla respirazione. In poche parole, aiuterebbe a renderci meno visibili alle Culicidae. Seppure non sia il repellente più efficace in assoluto è comunque tra i più usati e facilmente reperibili.

I bracciali repellenti con citronella sono disponibili in diversi shop online e locali. Alcuni di questi sono perfino prodotti da marchi piuttosto noti, ma, nonostante ciò, sono ancora poco conosciuti. Il prezzo in rete parte dai 5 euro e generalmente sono venduti in gruppo. Per quanto riguarda la durata, ogni prodotto presenta delle statistiche diverse. Ne esistono alcuni che mantengono l’odore per 2 giorni, altri invece arrivano ad oltre 200 ore, secondo le stime dichiarate nelle inserzioni di vendita. Grazie alle dimensioni e all’assenza di prodotti nocivi, il bracciale è adatto ad ogni età, anche per i bambini. Ma se si è a conoscenza di allergie a qualche componente del prodotto, si consiglia di evitarne l’uso. Inoltre, la maggior parte di questi prodotti è impermeabile e funzionale anche all’aperto.

Sempre parlando di bracciali antizanzare ne esiste un altro tipo che non utilizza alcun tipo di odore per allontanare questi insetti. Piuttosto, è basato su un meccanismo di emissione ad ultrasuoni che potrebbe infastidire i loro sensi. Chi, ad esempio, considera insopportabile l’odore di citronella o vuole provare qualcosa diverso potrebbe trovare in questo bracciale la soluzione ideale. Attualmente è prodotto e venduto da pochi marchi e non ha una grossa fama. Tuttavia, è facilmente acquistabile nei maggiori shop online.

