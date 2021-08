Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp stanno rendendo l’app del servizio di messaggistica decisamente più appetibile e interessante. La diretta concorrenza di Telegram e altri ha molto probabilmente influenzato la nascita di queste nuove funzioni, dando uno sprono importante e raggiungendo risultati incredibili. Fra le mancanze a cui gli sviluppatori dell’applicazione di casa Facebook stanno ponendo rimedio c’è un punto di svolta su backup e ripristino. Gli utenti di WhatsApp potranno finalmente gioire per l’arrivo di questa nuovissima funzione per i backup che semplifica incredibilmente il ripristino dei dati.

Quante volte ci siamo ritrovati a dover cambiare smartphone dal diverso sistema operativo, ad esempio da Android ad iOS o viceversa. Se passare i backup tra 2 dispositivi Android o tra 2 iPhone è relativamente semplice, farlo fra telefoni “incrociati” non lo è. Questo perché l’applicazione di WhatsApp effettua il backup sul cloud offerto dal sistema operativo. Nel caso si tratti di uno smartphone Apple ciò avviene su iCloud, mentre per i telefoni con il robottino verde il salvataggio avviene su Google Drive.

A darne la notizia è Samsung che, approfittando del lancio di due sue nuovi dispositivi pieghevoli, ha introdotto al pubblico questa nuovissima funzione. Sarà possibile, infatti, passare i dati di WhatsApp da un dispositivo iOS ad uno Android e viceversa senza bisogno di macchinosi passaggi manuali. Attualmente gli utenti, visti i diversi cloud di salvataggio dei dati, sono perlopiù costretti a salvare i dati necessari a mano, salvo particolari procedure. A partire dai due nuovi dispositivi presentati, WhatsApp e Samsung estenderanno questa funzione ad altri dispositivi della casa coreana.

Uno scambio di dati che non avrà alcun bisogno di rete in quanto necessiterà di un semplice cavo Tipo-C Lightning. Il backup di WhatsApp oltre ad essere immagazzinato su cloud è salvato nel dispositivo su cui è installata l’app. Questo permette il corretto funzionamento della nuovissima funzione attesa da molto tempo. Specie per chi è prossimo a cambiare telefono questa novità potrebbe tornare parecchio utile, evitando gli infiniti tempi di attesa per spostare i file manualmente.

Riguardo l’estensione del supporto di questa funzione verso gli altri dispositivi Android non ci sono notizie. Tuttavia, data l’utilità e dato che la maggioranza degli smartphone ora in vendita possiede una porta Tipo-C potrebbe essere solo questione di tempo.

