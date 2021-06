Il sangue è la nostra linfa vitale ed è ciò che permette a ogni nutriente di arrivare all’organo giusto al momento giusto. Eppure, talvolta alcune patologie ed alcune brutte abitudini nella vita quotidiana possono indurre un cambiamento nel sangue, rendendolo più denso.

Questo può essere molto grave perché aumenta le probabilità di avere gravi problemi di salute come un infarto o un ictus. Tuttavia, la natura ci viene in aiuto, per cui seguendo una dieta sana ed integrando il consumo di questo frutto, si preverranno questi problemi.

Questo frutto estivo dalle mille proprietà previene gravi problemi come ictus e infarti

Si tratta del melone, uno dei frutti estivi più amati in assoluto. Il melone è un frutto di dimensioni notevoli, dal peso di circa 1-4 kg, composto per il 95% da acqua. Proprio per l’altissimo contenuto d’acqua, è perfetto per mantenersi idratati d’estate. In più è un frutto con scarsissimo apporto calorico e per questo è molto amato anche da chi è a dieta.

Tra i molti minerali che contiene, ricordiamo ferro, sodio, potassio, calcio e fosforo. Poi, contiene buone dosi di vitamina A e C, ed è perciò un prezioso alleato della pelle.

I benefici che il melone apporta al nostro organismo sono molti, a partire dalla sua capacità antiossidante, al mantenimento della salute dei reni. Tuttavia, il più importante è forse l’effetto benefico che ha sul sangue e quindi sul sistema cardiocircolatorio.

Il melone aiuta a proteggere da ictus e infarto

È proprio questo il melone il frutto estivo dalle mille proprietà che previene gravi problemi come ictus e infarti. In effetti, consumando quotidianamente una porzione di melone, si riesce a mantenere fluido il sangue, prevenendo eventuali coaguli.

Questo è possibile perché il melone contiene l’adenosina, una sostanza che fluidificare il sangue. Inoltre, anche il potassio favorisce la circolazione sanguigna ed il mantenimento della pressione, con ripercussioni positive sul controllo della pressione sanguigna.

Attenzione però, perché chi soffre di diabete dovrebbe limitare il consumo di melone, a causa del suo alto contenuto di zuccheri.

In conclusione, questo delizioso frutto estivo dalle mille proprietà è ottimo per la nostra salute, ed è anche molto buono.