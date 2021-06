Oggi in vendita esistono tantissimi prodotti per la pulizia e la disinfezione della casa, dai detergenti per la cucina, per il bagno, per le superfici delicate agli ammorbidenti e disincrostanti.

Spesso ci si ritrova con i mobili del bagno e della cucina stracolmi di prodotti per la casa, non di rado molto simili tra loro. A volte anche dimenticati in fondo alla mensola e sostituiti dalle novità o dalle offerte del momento.

Dunque tanto spazio occupato inutilmente, senza tralasciare lo spreco di soldi per acquistare prodotti specifici per ogni cosa da pulire.

È possibile invece selezionare con cura i prodotti davvero necessari ed efficaci se non per alcuni di essi, addirittura sostituirli con prodotti che tutti hanno in casa.

Solo 2 ingredienti per realizzare la formidabile crema che pulisce sgrassa e lucida e ci aiuta nelle pulizie

Nel caso specifico è possibile preparare una crema con amido di mais e aceto, davvero efficace per pulire sgrassare e lucidare una gran varietà di superfici e materiali.

La preparazione è semplicissima, basta versare in una ciotola una quantità di amido di mais e aggiungere gradualmente l’aceto di qualsiasi tipo, fino ad ottenere una crema fluida ed omogenea.

Ecco fatto.

Una crema formidabile per la pulizia dell’acciaio, come il lavello, piano cottura e rubinetteria.

Basta mettere un po’ di crema sulla spugna e strofinare le macchie da trattare. Lasciar agire il prodotto qualche minuto e sciacquare con acqua e aceto.

Passare un panno in microfibra inumidito con qualche spruzzo di aceto, per conferire una maggiore lucentezza alle superfici in acciaio.

Crema ideale per eliminare il calcare dalla rubinetteria e tutti gli aloni, impronte e segni di ditate.

Ottimo rimedio per sgrassare contenitori in plastica, dove la pellicola di unto che si crea al suo interno risulta essere davvero ostinata nella rimozione.

Così come per le pentole, dove dopo aver tolto i residui di sporco, basterà mettere un po’ di crema sulla spugna e strofinare il loro interno.

Proseguire poi con il consueto lavaggio delle stoviglie.

Le pentole saranno perfettamente pulite e lucide come nuove.

Crema ideale anche per eliminare le macchie di unto dai vestiti.

Produrre una crema più liquida e fluida aggiungendo più aceto.

Applicare direttamente sulla macchia facendo penetrare bene il prodotto tra le fibre. Lasciare agire 20/30 minuti e procedere con il consueto lavaggio.

Ecco quindi solo 2 ingredienti per realizzare la formidabile crema che pulisce sgrassa e lucida casa e ci aiuta nelle pulizie in pochissimi passaggi.

