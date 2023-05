Vuoi abbassare il colesterolo cattivo? Occhio ai 3 alimenti killer del cuore e scopri la dieta di Arnold Schwarzenegger

Il colesterolo cattivo, o LDL, deriva spesso da abitudini sbagliate. Se i tuoi livelli sono piuttosto alti e vorresti abbassarli, dovresti fare attenzione ad alcuni alimenti. Tre su tutti si nascondono nel frigo ogni giorno, ma forse non sai quanto possano peggiorare la tua situazione. Ecco di quali parliamo e perché dovresti pensare almeno di limitarne il consumo.

Spesso e volentieri mangiamo quello che ci piace di più, senza pensare alle conseguenze sulla salute. Il colesterolo cattivo, purtroppo, nasce dai nostri comportamenti errati. L’alimentazione può incidere pesantemente e sarebbe una delle abitudini da regolare. Per correggere la dieta dovresti sapere quali sono i cibi che contengono alti livelli di questo grasso, e di cui non dovresti esagerare. La lista sarebbe lunga, ma gli esperti ne suggeriscono tre in particolare. Sono tra i più comuni e finiscono ogni volta nel carrello della spesa.

Se vuoi abbassare il colesterolo cattivo devi fare attenzione ai 3 alimenti che ne alzano i valori

Le ricerche dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) sono un punto di riferimento in tema di salute. Per quanto riguarda il colesterolo in eccesso, gli esperti consigliano di modificare l’alimentazione e inserire i cibi appropriati. Tra questi ci sono frutta fresca e verdura, pane integrale e legumi. Via libera anche a cereali come orzo e avena e alle noci.

Ma, così come esiste la dieta ideale, ci sono prodotti da monitorare attentamente. In particolare, se vuoi abbassare il colesterolo cattivo dai un occhio ai 3 alimenti che lo apporterebbero in dosi importanti. Ci riferiamo a uova, gamberi e reni. Le prime ne conterrebbero ben 371 mg ogni 100 g, soprattutto nei tuorli. I crostacei non sono da meno, anche se la quantità si limiterebbe a 161 mg all’etto. Per finire, parti animali come il rognone arriverebbero addirittura a 400 mg circa di colesterolo per 100 g.

Dieta e allenamento di Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger soffriva di colesterolo alto, finché col tempo non lo avrebbe sconfitto. Tutto questo, secondo le sue dichiarazioni, sarebbe merito innanzitutto di una dieta prevalentemente vegetale. Solo in qualche rara eccezione si concederebbe una bistecca o la sua carne preferita. Ma c’è di più: anche un allenamento costante avrebbe aiutato l’ex governatore della California a guadagnare in salute.

Schwarzenegger si eserciterebbe per 6 giorni alla settimana, concentrandosi su ogni singola parte del corpo. In effetti, un’attività fisica regolare fornirebbe un valido supporto per alzare la produzione di colesterolo buono (HDL) e contrastare quello cattivo. Tuttavia, non c’è bisogno di strafare. Circa 150 minuti di esercizio moderato alla settimana, come corsa e camminata, donerebbero importanti benefici al cuore e ci permetterebbero di vivere meglio.