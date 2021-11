L’autunno è il periodo in cui la natura ci dona mille colori, dalle foglie variopinte, agli ortaggi tipici e ai frutti. Uva, cachi, mele, pere in questo periodo ci donano il gusto migliore. Lo sentiamo nel profumo vellutato e dolce al palato e lo percepiamo al tatto e alla vista con i colori che beneficiano del clima tipico del periodo. Di quegli sprazzi di sole tenue che conferisce la maturazione graduale e giusta. Oggi parliamo di un frutto che ci incuriosisce, oltre per il sapore che è gustosissimo, anche per le proprietà e le possibilità numerose di ricavarne ricette succulente. Il nashi che per semplificare potremmo dire è una varietà di pere. Non a caso si tratta di un frutto noto come “pera asiatica” per le sue origini orientali.

Questo frutto di stagione poco conosciuto può aiutarci a combattere la stanchezza e possiamo gustarlo così

Intanto un frutto di nashi contiene solo 43 calorie. Contiene (tra le altre sostanze) vitamina C, potassio, fosforo, magnesio e ferro. Secondo l’Istituto di Ricerche Humanitas i benefici di questo frutto derivano soprattutto dal quantitativo di magnesio che può aiutare a combattere stanchezza e affaticamento. Tra l’altro in genere non presenta particolari controindicazioni a meno che non soffriamo di patologie particolari per le quali il nostro medico di fiducia ci consiglia o sconsiglia l’assunzione di determinati alimenti. Il nashi è anche ricco di fibre e micronutrienti che sempre secondo l’istituto Humanitas potrebbero aiutare la salute cardiovascolare e quella delle ossa. Per tutti questi buoni motivi questo frutto di stagione poco conosciuto può aiutarci a combattere la stanchezza e possiamo gustarlo così. Magari potremmo provare questa delicatissima mousse di nashi e cioccolato.

Gli ingredienti sono:

4 nashi;

2 tavolette di cioccolato fondente;

cacao amaro q.b.;

gocce di cioccolato e cannella q.b.;

zucchero.

Preparazione

La realizzazione è semplice e si esaurisce in una buona mezz’ora. Dapprima rompiamo a pezzi il cioccolato e lasciamo fondere a bagnomaria unitamente ad un cucchiaio di zucchero e mezzo litro d’acqua. Appena il cioccolato sarà fuso montiamo il tutto fino a renderlo spumoso. A parte puliamo i frutti del torsolo interno, togliamo la buccia e tagliamo a pezzetti sottili. Poniamo in un pentolino con un cucchiaio di zucchero, una spolverata di cannella e acqua. Lasciamo su fiamma medio-bassa per circa 20 minuti. Appena le pere si ammorbidiscono le trasferiamo in una ciotola e aggiungiamo un cucchiaio di cacao in polvere amaro. Frulliamo il tutto.

Per servire

Disponiamo alla base di appositi bicchieri uno strato di cioccolato (già montato prima). Facciamo seguire due cucchiai di crema di nashi e decoriamo con delle gocce di cioccolato fondente. La nostra mousse è pronta per stupire i nostri ospiti o per una pausa pomeridiana addolcita in modo diverso dal solito. Intanto consigliamo di provare anche quest’altra ricetta che ben si concilia con i prodotti di stagione.