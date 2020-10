Rosso, succoso e delizioso. Questo frutto di stagione è un vero concentrato di bellezza per pelle e capelli. Stiamo parlando della melagrana, nota non solo per la sua bontà. Sono famose anche le sue proprietà benefiche per la salute. Le viene infatti riconosciuto un potere antiossidante, antibatterico, antimicotico e diuretico. La melagrana sarebbe addirittura un prezioso alleato nella prevenzione dei tumori. Nonché un frutto particolarmente utile per le donne in menopausa. Insomma, un vero toccasana. Forse non sapevi, però, che la melagrana può anche donarti benefici a livello estetico. Questo frutto di stagione è un vero concentrato di bellezza per pelle e capelli. Vediamo perché.

Capelli più forti grazie alla melagrana

I tuoi capelli sono spenti, danneggiati, spezzati? La melagrana può soccorrerli. Questo frutto viene addirittura proposto come rimedio della nonna per favorire la crescita dei capelli. L’acido punicico e gli antiossidanti contenuti nella melagrana sarebbero infatti in grado di rendere più forti i follicoli. Ma anche stimolare la circolazione nel cuoio capelluto. Si tratta di due fattori importanti per l’aspetto e la crescita dei capelli.

Come sfruttare queste proprietà benefiche per i capelli? Bevendo un bel succo di melagrana ogni mattina, ovviamente. Ma c’è anche un’alternativa: la maschera idratante alla melagrana. È particolarmente indicata per chi ha i capelli crespi e molto secchi. Se vuoi provarla, mischia una tazza di yoghurt e una di semi di melagrana con un cucchiaino di succo di limone. Frulla il tutto per ottenere una maschera dalla consistenza omogenea. Poi, applica sul cuoio capelluto e sulle radici. Lascia agire per circa mezz’ora prima di sciacquare.

Tutti i benefici per la pelle

Non solo capelli: la melagrana è utile anche per la bellezza della tue pelle. Innanzitutto, questo frutto autunnale ha ottime proprietà idratanti. Una pelle più idratata è meno propensa a mostrare i primi segni dell’età. Inoltre, la melagrana contiene vitamina C e polifenoli dalle straordinarie proprietà antiossidanti. Si tratta, in particolare, degli antociani, dell’acido ellagico e dei tannini. Queste sostanze contribuiscono a mantenere la pelle soda ed elastica. L’acido ellagico, in particolare, è in grado di stimolare la produzione di collagene. I polifenoli sono anche una protezione contro i raggi UV e l’inquinamento atmosferico. Infine, sono preziosi per calmare le infiammazioni causate dall’acne. Insomma, questo frutto di stagione è un vero concentrato di bellezza per pelle e capelli.

