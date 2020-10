Ami i cachi? Se li hai sempre gustati solo fino a fine pasto, non sai cosa ti perdi. Questi frutti, che maturano proprio in autunno, sono un ottimo ingrediente in cucina. E non solo per preparazioni dolci! Non vedi l’ora di introdurre i cachi nei tuoi piatti salati? Ecco le semplici ricette per gustare i cachi in maniera inusuale.

Perché dovresti preferire il caco mela

Per preparare ricette salate, occorre scegliere i cachi giusti. La varietà più indicata è il caco mela, chiamato così per la sua croccantezza. Questa particolare consistenza, assieme al sapore meno zuccherino, lo rende perfetto per insalate o piatti agrodolci e salati. Grazie alla bassa quantità di tannini, il caco mela può essere mangiato appena raccolto. Non è necessaria la fase di ammezzimento, ovvero di maturazione in cassetta. È, quindi, perfetto per chi non ha pazienza! Se invece preferisci altre varietà, leggi qui i consigli per far maturare più in fretta i tuoi cachi.

Per una perfetta insalata invernale, prova a tagliare a fettina il caco mela e servirlo con cicchi di melagrana, soncino e radicchio. Se vuoi trasformare il tuo contorno in un vero e proprio piatto unico, aggiungi mozzarella o burrata e impreziosisci con noci, pistacchi o semi. Se non sei un amante della melagrana, puoi anche sostituirla coi mirtilli rossi.

Non solo insalate

I cachi sono ottimi non solo in insalata. Puoi utilizzarli per preparare un primo piatto particolare. Se sai fare la pasta fresca, in particolare, dovresti provare il ripieno di cachi, ricotta e pecorino, con un pizzico di timo, erba cipollina e scorza di limone. Il condimento perfetto per gustarli è un semplice burro e salvia. Ma va bene anche la panna, con un pizzico di noce moscata.

Se, invece, sei alla ricerca di un secondo piatto, anche in questo caso i cachi ti vengono in aiuto. Possono essere tagliati a fette e grigliati, per ottenere un contorno diverso dal solito. Inoltre, puoi sbucciare i cachi e frullarne la polpa con peperoncino, olio, e sale. La salsina che otterrai è perfetta per accompagnare la carne di maiale.

Sei incuriosito? Allora corri ai fornelli e prova le semplici ricette per gustare i cachi in maniera inusuale.