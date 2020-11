Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il kiwi non è solo un frutto nutriente, ma anche un prezioso alleato di bellezza. Infatti, è in grado di idratare la pelle, stimolare la produzione di collagene e ridurre la produzione di sebo (qui le istruzioni per preparare una maschera al kiwi). Ma non è tutto qui: questo frutto di stagione è un toccasana per i capelli. Gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa svelano tutti i vantaggi del rimedio della nonna completamente naturale.

Perché mangiare il kiwi fa bene ai capelli

Per avere capelli forti e lucenti non basta lavarli con i prodotti giusti. Né applicare maschere e trattamenti, o evitare di rovinarli col calore. È anche importante nutrirli con tutte le vitamine di cui hanno bisogno per crescere. Una corretta alimentazione è dunque fondamentale per una chioma invidiabile. Fra i rimedi della nonna più utili per tale scopo c’è il kiwi. Questo frutto di stagione è un toccasana per i capelli.

Il kiwi, infatti, è ricco di vitamina E. Questa, come tutte le sostanze con proprietà antiossidanti, blocca la produzione dei radicali liberi. Inoltre, è in grado di regolare la produzione di sebo sul cuoio capelluto. Può infine regolare il pH della chioma e contribuire a mantenerla idratata. Non è infatti un caso che molti trattamenti per capelli fragili e spenti contengano questa vitamina. Fortunatamente, la si può assumere anche mangiando un kiwi ogni giorno. Ma non è tutto qui: i kiwi contengono anche zinco, magnesio, fosforo e ferro. Tutti nutrienti che promuovo la crescita e il benessere dei capelli.

Come applicarlo sui capelli

Oltre a mangiare i kiwi, si possono sfruttarne i benefici anche applicandoli direttamente sui capelli. Una prima tecnica è usare il succo di questo frutto per un risciacquo che lascia i capelli lucenti. L’importante è diluirlo con acqua per contrastarne l’acidità. In alternativa, si può preparare una maschera mescolando la polpa del kiwi a qualche cucchiaio di olio di mandorla.