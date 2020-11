Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi analizziamo come preparare il primo piatto di pasta facilissimo da fare e perfetto per sbalordire tutti quanti. Si tratta di una versione particolare degli gnocchi ai funghi, un piatto particolarmente facile da fare e perfetto per queste giornate invernali. Iniziamo subito a capire subito assieme come preparare questo piatto.

Gli ingredienti

Per preparare gli gnocchi alla panna è necessario avere a disposizione gli ingredienti elencati di seguito:

a) gnocchi, 1 kg;

b) funghi champignon, 500 grammi;

c) panna, un pacchettino;

d) pepe, a piacimento;

e) sale, a piacimento;

f) olio, due cucchiai;

g) vino rosso fruttato, a piacimento;

h) prezzemolo, a piacimento;

i) aglio, due spicchi.

Come preparare gli gnocchi ai funghi

Per prima cosa preparare gli ingredienti. Sbucciare l’aglio e tagliare gli spicchi a metà. Preparare, poi, i funghi champignon spazzando via la terra con un panno e tagliandoli finemente.

Lavare, quindi, il prezzemolo, asciugare con cura e sminuzzare finemente. Procurarsi una padella antiaderente abbastanza ampia da contenere, in un secondo momento, anche gli gnocchi e versare l’olio. Lasciar scaldare a fiamma alta e versare l’aglio. Una volta che l’aglio si sia dorato, abbassare la fiamma e aggiungere i funghi.

Coprire con un coperchio e lasciar cucinare, a fiamma bassa, per almeno dieci minuti. Una volta che i funghi si siano ammorbiditi, e abbiano creato il tipico sughetto, alzare la fiamma e sfumare con il vino.

A questo punto, riempire una pentola dai bordi alti con dell’acqua. Portare l’acqua ad ebollizione e aggiungere il sale. Versare gli gnocchi e lasciar cucinare per il tempo riportato nella confezione.

Una volta pronti, scolare gli gnocchi e versare nella padella in cui si sono preparati i funghi. Alzare il fuoco al massimo, aggiungere la panna e girare aggiungendo vino a piacimento.

Una volta terminato, aggiungere il prezzemolo, dare un’ultima girata e impiattare. Il primo piatto di pasta facilissimo da fare e perfetto per sbalordire tutti quanti è pronto per essere gustato.