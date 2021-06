In questo periodo dell’anno molte di noi cercano dei rimedi naturali per fortificare e proteggere i capelli. In commercio esistono numerosi prodotti ma spesso sono molto costosi e non del tutto naturali di conseguenza potremo optare per altre opzioni più sane ed economiche.

Oggi vogliamo parlare di un prodotto 100% naturale perfetto per i nostri capelli, vedremo perché questo frutto del tutto inaspettato nasconde un segreto d bellezza per capelli più forti e naturalmente ondulati in un solo gesto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il nettare di bellezza nascosto in un frutto che tutti amano

Vogliamo parlare del nettare di un frutto molto comune che anche se non cresce alle nostre latitudini è molto amato per il suo gusto. Si tratta di un frutto tropicale che però consumiamo anche in Europa, ricco di grassi buoni e di sostanze nutrienti.

In molti luoghi del mondo questo prodotto è usato dalle donne per fortificare i capelli e renderli naturalmente ondulati, senza ungere né appesantire i capelli.

Stiamo parlando dell’acqua di cocco, quel liquido naturalmente presente all’interno della noce di cocco, acquoso e dall’aspetto torbido.

Questo frutto del tutto inaspettato nasconde un segreto d bellezza per capelli più forti e naturalmente ondulati in un solo gesto

L’acqua di cocco è adorata dagli amanti del cocco per il suo profumo intenso che racchiude tutti i sapori di questo frutto tropicale. Si può bere come bevanda dissetante d’estate ed è ricca di sali minerali che aiutano a recuperare i sali che abbiamo perso sudando.

Un’altra utilità meno nota è quella di versarla sui capelli umidi dopo averli lavati. L’acqua ha un potere incredibile di rendere ondulati i capelli lisci e di definire benissimo i capelli ricci e crespi.

Oltre al potere “arricciante” quest’acqua protegge i capelli, nutre il cuoio capelluto e lascia un odore delizioso.

Approfondimento

Per chi non ama l’odore del cocco consigliamo di provare quest’altro prodotto, perfetto per nutrire ed idratare ogni tipo di capelli.