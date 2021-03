Tutti noi siamo sempre alla ricerca di segreti di bellezza a basso costo e ad alta efficacia. Anche se per la bellezza dei nostri capelli siamo disposti anche a spendere ingenti somme ciò non è sempre necessario.

In questo articolo avevamo parlato della cura coreana dei capelli, metodo innovativo ed efficace per capelli sani e belli.

Oggi parleremo di un metodo infallibile ancora poco conosciuto per avere capelli più spessi e morbidi.

Un olio naturale ed economico

Se vogliamo avere sempre capelli bellissimi dobbiamo curarli sia prima del lavaggio che dopo: ogni fase va seguita con cura e amore.

Prima di lavarli dobbiamo pettinarli con cura e usare un olio specifico per nutrirli e districarli. Tra i vari oli indicati per questa operazione vogliamo parlare dell’olio di amla, estratto dalla Emblica Officinalis, molto utilizzata nella medicina ayurvedica e nella cosmesi indiana ed asiatica.

La bacca da cui si estrae l’amla è completamente naturale ed ha moltissimi principi attivi che la rendono una manna per i capelli. L’olio rende i capelli più spessi e morbidi oltre ad essere un ottimo districante: basterà lasciarlo in azione per alcuni minuti o ore prima del lavaggio e vedremo i risultati.

Un altro beneficio incredibile dell’amla è la proprietà terapeutica per il cuoio capelluto: pare che stimoli la crescita dei capelli e ne rallenti caduta, oltre a contrastare la produzione di forfora. Per avere questi miracolosi effetti dovremo massaggiare delicatamente il cuoio capelluto in modo da fare penetrare l’olio.

Forse abbiamo svelato il segreto di bellezza delle donne indiane, e abbiamo capito che è accessibile, naturale ed economico. L’olio di amla è in commercio nelle migliori erboristerie e nei negozi etnici asiatici e ha un prezzo accessibile.

Se avremo costanza nell’applicare l’impacco avremo capelli luminosi, più spessi e morbidi, insomma: più belli.