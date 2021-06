Se vogliamo abbellire il giardino, il balcone o le aiuole con un fiore elegante e dal profumo delicato dobbiamo scegliere la viola mammola.

Chiamata anche viola odorata o violetta, è una pianta erbacea originaria dell’Europa, appartenente alla famiglia delle Violaceae.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Molto facile da coltivare anche per chi è meno esperto.

Questo fiore dal profumo gradevole e dai fiori delicati è la soluzione perfetta per chi vuole rendere il proprio giardino elegante

Una pianta di facile coltivazione, che fiorisce in primavera e che può raggiungere l’altezza di 10-15 centimetri. La fioritura dipende molto dal clima della zona di coltivazione.

Le viole mammole hanno un gradevole profumo e dei fiori di colore blu-viola o bianchi. Le sue foglie sono a forma di cuore si raggruppano come se fossero piccoli cespugli.

Una pianta che resiste alle basse temperature e predilige i luoghi ombrosi. Ha bisogni di un terreno leggero e ben drenato. Dobbiamo annaffiare la nostra viola mammola regolarmente. Soprattutto nei periodi caldi, il terreno deve essere ben idratato. Ma facciamo molta attenzione ed evitiamo i ristagli di acqua.

La semina viene effettuata in autunno e la messa a dimora delle piantine, in vaso o in terra, avviene nei mesi primaverili.

Come ogni pianta teme l’attacco dei parassiti. Afidi, in particolare, ma soffre, anche, di marciume delle foglie.

Ecco perché questo fiore dal profumo gradevole e dai fiori delicati è la soluzione perfetta per chi vuole rendere il proprio giardino elegante.

Proprietà inaspettate

La viola mammola ha delle proprietà officinali. Grazie al suo profumo delicato è utilizzata in profumeria per la realizzazione di creme, saponi e candele. I suoi fiori sono degli ottimi antiossidanti. E perciò utilizzati per produrre delle creme che proteggono la pelle dall’invecchiamento.

I fiori e le foglie della viola mammola, trovano anche spazio in cucina. Ottimi da gustare nelle insalate, donando un tocco di colore.