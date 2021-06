Con l’arrivo dell’estate le temperature aumentano anche dentro casa. Allo stesso tempo, il nostro frigo si riempie sempre più di prodotti di stagione che devono essere conservati nel modo giusto. Ma questo errore che molti commettono con il frigorifero ci fa sprecare tantissimo cibo. L’errore consiste nel non adeguare la temperatura alle nuove temperature esterne, compromettendo la conservazione degli alimenti.

Quando la stagione calda è ormai nel suo vivo, la prima cosa da fare è controllare a quanto è settata la rotella che governa i gradi del frigorifero. Girare di un po’ quella rotella può fare la differenza tra cibi ben conservati e cibi da buttare dopo poco tempo.

È pensiero comune che la giusta temperatura per il frigorifero sia 4 gradi. Ma non è sempre così. Quando arriva l’estate il consiglio è di diminuire tale temperatura di almeno un grado. La conferma arriva da una voce autorevole come quella della Food and Drug Administration statunitense. L’associazione, che consiglia tendenzialmente di settare il frigo sui 40 gradi Fahrenheit (4 gradi Celsius), ha recentemente indicato tra i 1,7 e 3,3 gradi lo standard estivo. Questa soglia termometrica fa sì che i batteri non si moltiplichino e, al contempo, evita il congelamento dei cibi.

Ecco alcuni consigli in più per conservare al meglio i cibi d’estate

C’è poi una serie di accortezze aggiuntive che è bene mettere in pratica per non rischiare di far deperire i cibi in fretta. Tra queste, la prima è quella di non riporre mai gli alimenti se sono ancora caldi, prima è bene farli raffreddare. È bene anche disporli in frigo sempre coperti. Per una maggior efficienza, controlliamo sempre che la guarnizione del frigorifero sia integra e che permetta una chiusura ermetica. Ricordiamoci anche di non aprire il frigo troppe volte durante il giorno, perché ogni volta che lo apriamo la temperatura sale. Ultimo consiglio, ma non per importanza, evitiamo di far strabordare il frigo: è importante che gli alimenti non siano ammassati l’uno sull’altro.

