Nel periodo estivo se non si sta attenti possono verificarsi cose spiacevoli durante l’esposizione prolungata al sole. I principali rischi sono le scottature, specie se non si è protetti con un’adeguata crema solare. Non solo le scottature possono rovinare una piacevole giornata al mare, ma ci sono anche altri inconvenienti se non si è accorti.

Parliamo nei casi più lievi dell’insolazione, mentre nei casi più gravi, di veri e propri colpi di calore. In questi casi, come abbiamo già segnalato in un precedente articolo, possono verificarsi sintomi molto più intensi dell’insolazione.

Fra questi rientrano il mal di testa, la nausea, il vomito, le vertigini, fino ad arrivare alla perdita di coscienza. In tale circostanza è bene rivolgersi ad un medico o andare direttamente al Pronto Soccorso.

In caso d’insolazione si verifica uno stato di stanchezza causato dal calore e bruciature superficiali oltre ad un’intensa sudorazione e brividi.

Si può pensare, solo nei casi più lievi, di trattare il malessere con delle soluzioni fresche e genuine. Ecco quindi i 3 incredibili rimedi naturali della nonna per alleviare i sintomi dell’insolazione.

Lo yogurt naturale

Il primo rimedio è l’uso di yogurt naturale sulla pelle per alleviare il bruciore. Applicarlo dopo un tempo prolungato sotto il sole, potrebbe aiutare a ristabilire il pH cutaneo.

Esso stimola più rapidamente il processo di rigenerazione aiutando a prevenire macchie e cicatrici. Questo è possibile per via dei composti probiotici contenuti nello yogurt.

Basta stendere sulla pelle arrossata lo yogurt, attendere 20 minuti, risciacquare con acqua fresca e ripetere l’operazione fin quando il bruciore diminuirà.

Il succo di pomodoro tra i 3 incredibili rimedi naturali della nonna per alleviare i sintomi dell’insolazione

Il secondo rimedio della nonna è il succo di pomodoro, ottimo nei casi di insolazione. Permette di reintegrare i sali minerali e i liquidi perduti per via del troppo sole. Inoltre, grazie alle sue proprietà antiossidanti si può considerare un buon ricostituente per la pelle.

Si può utilizzare in due modi. Bisogna prepararlo in casa frullando uno o più pomodori insieme al succo di limone e un po’ d’acqua e berlo subito fresco. Basteranno circa 2 o 3 bicchieri freddi al giorno. Sul secondo metodo si può consultare un nostro precedente articolo che si può trovare qui.

Il frullato di cetriolo

Ultimo rimedio è il frullato di cetriolo, il cui utilizzo è molto utile in questi casi perché la loro composizione è di circa il 96% d’acqua oltre ad avere tanta vitamina C.

Il suo utilizzo è semplice e simile ai precedenti rimedi. Basta tagliare a pezzi il cetriolo e frullarlo con succo di limone, acqua e berlo subito.

Saranno sufficienti circa 2 o 3 bicchieri al giorno oppure si può applicare il cetriolo direttamente sulla pelle per ridurre il bruciore.