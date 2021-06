Corri di qua, corri di là, la nostra vita frenetica e ricca di impegni ci porta spesso alla comparsa di inestetismi poco piacevoli. Questi segni ci regalano un aspetto stanco e trasandato.

La stanchezza è un dato spesso valutabile anche dai nostri occhi che sono un vero e proprio indicatore di molteplici fattori. Essi spesso appaiono gonfi ed arrossati. Le cause sono le più molteplici: dalle poche ore di sonno, alle allergie al polline, all’uso prolungato del pc o dello smartphone, ma possono anche rappresentare una conformazione genetica.

Tuttavia in questo articolo vogliamo svelare qualche trucchetto per creare degli effetti ottici eccezionali e rendere meno visibile il gonfiore. Ed ecco 3 semplici trucchi di make up per rendere anche gli occhi più stanchi seducenti e bellissimi.

Per degli occhi gonfi che hanno una palpebra superiore sporgente o cadente, la tecnica da utilizzare è molto semplice basterà scurire con un ombretto la parte esterna più sporgente e ricreare la piega dell’occhio che non si vede.

Attenzione anche alle sopracciglia che se troppo sottili possono accentuare il gonfiore dell’occhio. È importante truccare o creare un’arcata sopraccigliare adatta alla nostra forma del viso e degli occhi.

Invece per attenuare le borse nella parte inferiore dell’occhio basterà applicare 2 correttori diversi. Un primo correttore è quello neutro che rispecchia il nostro incarnato e va applicato in tutta la zona, mentre un secondo correttore va applicato nella prima parte dell’occhio dove si va a creare il solco. Il correttore in questa zona dovrà essere più chiaro e luminoso per creare un effetto ottico di riempimento.

Pochi e semplici consigli facili da applicare e che ci salvano in ogni occasione anche last minute. Per un make up completo anche quando si indossano gli occhiali sono questi i segreti da seguire.