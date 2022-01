L’olio è l’alimento che è sempre presente in tutte le dispense, l’ingrediente principale per la cucina di tutti i giorni.

Utilizzato per condire diverse pietanze, dalle più semplici a quelle più elaborate, è indispensabile e fondamentale per la preparazione di tutti i piatti.

C’è da premettere che l’olio è un alimento che teme particolarmente la luce e le temperature troppo elevate o troppo basse.

Per conservarlo al meglio sarebbe preferibile seguire poche e semplici regole.

Questo è miglior modo per conservare l’olio e pulire i contenitori in vetro, acciaio e latta senza alterare odore e sapore

L’olio extra vergine e l’olio d’oliva vanno conservati in luoghi freschi e asciutti, preferibilmente in taniche di vetro scuro o in recipienti di acciaio inox.

Nella vendita al dettaglio l’olio viene venduto generalmente in latte da 5 litri in banda stagnata.

Per mantenere al meglio l’olio, una volta aperta la latta, si dovrebbe trasferire con un imbuto in un recipiente pulito, di vetro scuro o trasparente, purché conservato al riparo dalla luce. I contenitori in plastica sono da evitare, se non per brevi periodi o per trasporti occasionali, in quanto potrebbero rilasciare sostanze nocive nel prodotto che contengono.

I recipienti, se non sono nuovi, devono essere ben puliti, privi di odori o di residui di liquidi precedentemente conservati, come olio vino o aceto.

Infatti basta davvero poco per favorire fenomeni di irrancidimento e alterare sapore e odore dell’olio travasato. Per lavare al meglio i contenitori, si può ricorrere all’uso del bicarbonato di sodio o soda caustica diluiti in acqua calda. Basterà riempire il contenitore di acqua calda e versare qualche cucchiaio di bicarbonato o soda.

Chiudere con il tappo appoggiando la mano su di esso, capovolgere e scuotere per bene il contenitore. Agitare il recipiente più volte e lasciare agire qualche ora.

Provvedere poi a diversi risciacqui. Lasciare scolare bene il contenitore a testa in giù. È questo, quindi, è miglior modo per conservare l’olio ed assaporare le nostre pietanze al meglio.

