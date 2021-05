Può capitare di avere terminato improvvisamente il sapone per i piatti o di avere deciso di non volere più utilizzare detersivi aggressivi, ma non si conoscono i rimedi alternativi.

Esistono diverse possibilità per lavare le stoviglie in modo efficace e sicuro con prodotti naturali ed ecologici, senza additivi e decisamente più economici.

Rimedi naturali e semplici che si trovano direttamente nella cucina, facili e veloci da realizzare.

I sensazionali trucchi per lavare e sgrassare in modo efficace i patti senza l’uso dei detersivi

È possibile creare un ottimo detersivo versando 1 bicchiere di aceto bianco, 2 bicchieri di acqua e il succo di mezzo limone in uno spruzzino pulito. Agitare energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo.

Questa soluzione può essere spruzzata sulle stoviglie o direttamente sulla spugnetta, dal grande potere sgrassante e igienizzante risulta molto efficace anche su i piani di cottura e lavelli.

Inoltre l’aceto è un ottimo anticalcare naturale.

Un altro prodotto molto efficace è senza dubbio il bicarbonato. È un ottimo sgrassatore utile non solo per le pulizie della casa ma anche per pulire tutte le stoviglie.

Versare una piccola quantità sulla spugna abrasiva aiuta a rimuovere tutti i residui di sporco da piatti e bicchieri.

Così come si può realizzare un detersivo molto fresco e naturale con il succo di 2 limoni, 200g di sale e 300 ml di acqua. Per un effetto ancora più sgrassante è possibile aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco.

Il procedimento è molto semplice, basta versare in un pentolino tutti gli ingredienti e far bollire per 15 minuti circa fino ad ottenere una soluzione omogenea.

Ecco pronto un detersivo naturale ed ecologico e decisamente profumato. Versare il tutto in un comodo dosatore spray pronto all’uso.

I detersivi ecologici non producono schiuma ma se proprio non se ne può fare a meno è possibile aggiungere ai composti qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

I sensazionali trucchi per lavare e sgrassare in modo efficace i patti senza l’uso dei detersivi, ottenendo i medesimi e soddisfacenti risultati.