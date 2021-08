È risaputo oramai che adottare uno stile di vita sano e corretto è davvero fondamentale per consentire all’organismo di stare bene il più a lungo possibile.

Stili di vita sani che quando adottati, secondo quanto riportato dall’AIRC, potrebbero evitare la comparsa di circa un caso su tre di cancro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La prevenzione è davvero fondamentale.

Dieta, movimento, alimentazione sana e stili di vita corretti aiutano a ridurre il rischio di ammalarsi.

Secondo i consigli riportati dalla ricerca effettuata dal Word Cancer Research Fund, seguire una dieta ricca di cereali integrali, frutta, verdura e legumi, limitare il consumo di carni rosse e non bere alcolici, contribuirebbe a limitare la formazione di tumori.

Ecco l’alleato perfetto che tutti hanno in casa per prevenire la formazione di tumori al colon retto

Infatti secondo gli studi condotti all’Università degli studi Aldo Moro di Bari, e pubblicato sulla rivista Gastroenterology, un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva al giorno contribuirebbe a prevenire i tumori intestinali.

Secondo gli studi effettuati, l’acido oleico sarebbe in grado di regolare la proliferazione cellulare. Il tutto apportando benefici in caso di infiammazioni intestinali responsabili dello sviluppo del cancro.

L’acido oleico è una sostanza prodotta naturalmente dal nostro corpo e presente in grande quantità nell’olio d’oliva.

Il responsabile della produzione dell’acido oleico è l’enzima SCD1 presente nell’epitelio intestinale.

Dunque è stato dimostrato che l’inattività di questo enzima e di conseguenza la non produzione dell’acido oleico, potrebbe provocare l’infiammazione del tratto intestinale.

Infiammazione che se protratta nel tempo aumenterebbe la possibilità di formazioni di tumori al colon.

Quindi compensando l’eventuale mancanza attraverso l’introduzione dell’acido oleico, contenuto nell’olio evo, si andrà a ripristinare le normali funzioni evitando infiammazioni ed eventuali sviluppi tumorali.

Ecco quindi che, come analizzato, l’alleato perfetto che tutti hanno in casa per prevenire la formazione di tumori al colon retto è l’olio extra vergine d’oliva.

Stando sempre a quanto stabilito dallo studio sostenuto dall’AIRC l’olio evo risulterebbe un vero e proprio toccasana nella prevenzione dei tumori.