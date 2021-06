Questo è l’elegantissimo accessorio di cui non potremo fare a meno per tutta l’estate

È davvero superstar per questa stagione e tutti ne parlano. Di questo accessorio elegantissimo non potremo fare a meno per tutta l’estate: è la borsa in rafia la più chic da sfoggiare per l’estate 2021.

Un accessorio da sfoggiare, piccolo o grande a seconda dell’orario di uscita, se di giorno o di sera. Deriva dal cestino dei pescatori, che vi tenevano gli ami e le esche, ma poi nel tempo ha cambiato forma e soprattutto ha cambiato status.

È questo l’elegantissimo accessorio di cui non potremo fare a meno per tutta l’estate. Ecco come scegliere e indossare la borsa preferita dall’attrice Jane Birkin e amatissima anche da Brigitte Bardot, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Borsetta chic o borsone porta tutto

La rafia è un materiale naturale, molto versatile. Lavorata a mano all’uncinetto o a stuoia per la produzione di borse, di accessori per la casa e la tavola, di scarpe o complementi di arredo, si abbina bene a tutto. E grazie a nuove tecnologie si veste facilmente con una miriade di decori e dettagli che quest’anno sono coloratissimi.

Per il giorno sono comodissime le grandi shopper da città, le big bag semirigide in rafia laserata e pelle, con dettagli a contrasto. Soprattutto in tonalità vivaci e allegre come arancio e azzurro cobalto.

Alcune hit bag sono preziose, fatte a mano, con doppio manico e impreziosite da borchie tonde o rettangolari, elementi geometrici o floreali, piccoli foulard in cotone oppure in pura seta. Altre sono rinforzate da corde, manici di pelle, dettagli in rattan.

Sono bellissime anche le borse create a partire da foglie di palma intrecciata, con tasche esterne profilate da cuciture o da perle, complessi giochi di maxi-rete. I decori top sono ricamati a mano in bianco, con piccolissime paillettes e suggestioni di pietre. Oppure realizzati all’uncinetto e applicati pazientemente con ago e filo.

Per il pomeriggio chic ecco i bauletti di rafia e pelle con spighe ricamate, le borse a trapezio un po’ vintage con manico di pelle, i secchielli con profilo in pelle o cuoio. La rafia da sera è inserita in pochette rigide di pelle o camoscio con borchie, in baguette rifinite di pelle bianca con zirconi cabochon.