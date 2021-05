La pesca in acque dolci di fiumi e di laghi è uno sport che conta milioni di appassionati in tutto il Mondo. Che in questi giorni hanno seguito anche le gesta eroiche di Filippo Barile, campione italiano di pesca alla trota per la seconda volta nella sua carriera. Nella finale che si è svolta “all’ultimo piombo” presso il laghetto fiorentino di Loppiano, il campione di Parabiago ha catturato 49 trote.

La pesca è una disciplina sportiva che ha regole molto ferree. Chi pesca nei laghi e nei fiumi si accontenta, invece, di prendere semplicemente una preda. Vediamo oggi come non tornare a casa col retino vuoto con l’aiuto di ProiezionidiBorsa. Ecco un trucco infallibile che pochi conoscono per pescare senza esche vive le trote furbe in laghi e fiumi.

Le esche dei campioni

I campioni di pesca hanno le loro armi segrete per attirare più trote possibili. Le canne più efficienti sono quelle lunghe 3,90 metri in tre pezzi o telescopiche, equipaggiate con mulinelli a recupero lento, vetrini, piombini e catenelle e mulinelli a recupero lento con taglia 1.000 0 2.500.

Le esche naturali da utilizzare possono essere di vario tipo. Ci sono i bigattini, i gozzer, i bigattini pinky, le crisalidi caster, i lombrichi canadesi. E poi ci sono i vermi di terra, i camoloni e le camole. Alcuni utilizzano le uova di salmone o le esche piumate, di polistirolo. Ma chi pesca, soprattutto in vacanza, non ha sempre la possibilità di perlustrare un territorio alla ricerca di negozi specializzati in esche vive.

Il trucco infallibile che pochi conoscono per pescare senza esche vive le trote furbe in laghi e fiumi

La classica camola può risultare inefficace e deludente, quando ci si ritrova a pescare trote svogliate o furbe. O se le giornate fossero troppo fredde.

Inoltre, non sempre nelle pesche sportive si ha il permesso di utilizzare le coloratissime esche artificiali. L’inventiva e la creatività possono supplire anche a un po’ di inesperienza. Per non perdersi un selfie con preda spettacolare, come quello che si può scattare a Cortina con lo sfondo del lago Ghedina, bisogna usare questo trucco infallibile.

Una irresistibile esca vegetale per i palati difficili

Basta aprire un barattolo di mais sgocciolato che si trova in qualsiasi negozio di alimentari, per procurarsi un’esca fresca e deliziosa a costo irrisorio, che non ha bisogno di contenitori particolari e si innesca in un attimo. Piace anche alle trote più anziane e a quelle grasse e furbe. Che prediligono l’avvicinamento lento e non si buttano a rincorrere la prima cosa colorata che gli passa davanti.