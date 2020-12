Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Capita di aver impiegato del tempo per preparare una gustosa ricetta che ha per protagonista proprio i gamberi. Giunti al momento di assaporarla, capita di non riuscire a gustare il piatto completamente, perché i gamberi non si sgusciano con semplicità. Questo è il motivo per il quale i gamberi non si sbucciano facilmente.

A cosa sono dovute le difficoltà nella rimozione del guscio

Le cause che possono complicare l’operazione di rimozione della struttura esterna dal crostaceo sono essenzialmente due. Una riguarda la cottura del gambero, l’altra la freschezza. Risulta difficoltoso sgusciare i gamberi innanzitutto se il prodotto non è freschissimo e di qualità. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi alla propria pescheria di fiducia, che saprà consigliare il prodotto più fresco. Esistono tutta una serie di elementi che aiutano a comprendere la freschezza del gambero. Fra i principali, il colore rosso vivo, una struttura del carapace ben solida, l’occhio accesso e lucido e la testa ancora integra.

La seconda causa del perché il guscio del gambero non viene via con semplicità è da ravvisare in problematiche di cottura. Quando il pesce ha cotto davvero troppo poco, la polpa non si separa bene dall’involucro esterno. Questa situazione accade in particolar modo quando i gamberi sono di una pezzatura più minuta. Difficilmente accadrà con gamberoni piuttosto grandi e di qualità.

La curiosa ricerca sul carapace dei crostacei

Questo è il motivo per il quale i gamberi non si sbucciano facilmente, ma alcune ricerche hanno rivelato una curiosità al riguardo. Esse sembrerebbero dimostrare come, proprio nel guscio del gambero, si nasconda glucosammina. Essa è uno zucchero amminico, che avrebbe allungato l’età media di alcuni topi sottoposti a un’alimentazione proprio a base di gamberi. In Asia, i gusci dei crostacei hanno trovato addirittura un impiego alternativo.

Il carapace dei crostacei sembrerebbe ricco di un polimero di chitosano, utilizzato nella fase di produzione di pellicole e filtri.

Altri studi confermerebbero che la chitina contenuta anche nel guscio dei gamberi avrebbe proprietà anti-age e antimicrobiche.

Si consiglia, ovviamente, di consumare il gambero sgusciato e di rivolgere la propria attenzione a un prodotto di qualità ed estremamente fresco.